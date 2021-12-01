Benzinde indirim
Benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruş indirim kararı alındı.
Petrol fiyatları ve dolar kurunda son dönemdeki sert dalgalanma, fiyatlarda da sık sık değişime neden olmaya devam ediyor.
Bugün motorine gelen 44 kuruşluk indirimin ardından benzinde de indirim kararı alındı.
EPGİS’in duyurusuna göre, benzinin litre fiyatı bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruş düşecek.
İndirimle birlikte benzinin litre fiyatı Ankara’da 9,74 TL’den 9,16 TL’ye, İstanbul’da 9,69 TL’den 9,11 TL’ye, İzmir’de 9,76 TL’den 9,18 TL’ye gerileyecek.