Dün indirim yapılan benzine bugün zam geldi
Dün 58 kuruş indirim yapılan benzine bugün 44 kuruş zam geldi. Yarından itibaren pompaya yansıyacak olan bu zamlarla İstanbul'da benzinin litresi 9,54 TL'ye, Ankara ve İzmir'de ise 9,62 TL'ye çıkacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), yarından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 44 kuruşluk zam yapıldığını duyurdu.
Zam, pompa satış fiyatlarına da yansıyacak.
Benzinin litresinde dün 58 kuruş indirime gidilmişti.
LİTRESİ 10 LİRAYA DAYANDI
Son zamla birlikte, Ankara’da 9,16 TL olan benzinin litre fiyatı 9,62 TL’ye çıkacak. Benzinin litresi İstanbul’da 9,54 liraya, İzmir’de ise 9,62’ye yükselecek.