Berlin’de kira krizine kamulaştırma çözümü: Referanduma gidiliyor

Kiralık konut krizinin yaşandığı kentlerden biri olan Berlin'de özel sermaye şirketlerinin elinde bulunan konutların kamulaştırılması için referanduma gidilecek. Berlinliler 26 Eylül'de federal ve eyalet seçimlerinin yanında, şirketlerin elinde bulunan 200 bin konutun kamulaştırılmasını oylayacak.

Sozcu.com.tr

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Küresel konut piyasasında yaşanan sorunlar ev sahipliği oranının düşük olduğu ülkelerde en çok kiracıları etkiliyor.

Türkiye’de de son haftaların en büyük tartışma konularından olan kira fiyatlarındaki fahiş artışlara ilişkin dünyanın bazı kentlerinde çeşitli çözümler getiriliyor.

Uzun yıllardır kiralık ev bulma sorununun yaşandığı Almanya’nın başkenti Berlin’de ise özel sermaye şirketlerinin elinde bulunan konutların kamulaştırılması gündeme geldi. Şirketlerin elinde bulunan 200 bin konutun kamulaştırılması için 26 Eylül’de referanduma gidilecek.

EV SAHİPLİĞİ ORANI DÜŞÜK, KİRA ARTIŞ HIZI ENFLASYONUN 9 KATI

Ev sahipliği oranının çok düşük olduğu Berlin'de toplam 1,9 milyon konutun yaklaşık 1,6 milyonu kiralanıyor. Almanya'nın büyük emlak bankalarından Berlin Hyp'ın 2018'de yayımladığı bir rapora göre 2018'deki yıllık kira fiyatı artışı yüzde 16,4 olmuştu. Almanya'nın o yılki enflasyonu ise yüzde 1,9'du.

Berlin’de 200 binden fazla konut yatırım fonlarının ve özel sermaye şirketlerinin elinde bulunuyor.

Deutsche Wohnen isimli emlak şirketi ise Berlin’deki 110 binden fazla konutun sahibi. Referandum için kamulaştırma yanlılarının sloganı ise “Deutsche Wohnen’ı Kamulaştır” oldu.

Berlinliler, 26 Eylül günü sandığa giderek Almanya federal seçimleri ve eyalet seçimlerinin yanında konutların kamulaştırılması için de oy kullanacak.

2020’DE FİYAT DONDURMA KARARI VERİLMİŞTİ

Berlin’de eyalet yönetimi uzun yıllardır kira krizine çözüm bulmak için çalışıyor. Daha önce de kentte kira fiyatlarını donduran eyalet yönetimi anayasa mahkemesinin engeli ile karşılaşmıştı.

2020 yılında konut krizinin yaşandığı kentte eyalet meclisi tarafından kira artışının 2025 yılına kadar dondurulması kararlaştırılmıştı. Karara göre 2025'ten sonra da kira artışı yıllık enflasyon oranının üstüne çıkamayacaktı.

KARAR İPTAL EDİLDİ

Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti ve Yeşiller'den oluşan koalisyon tarafından yönetilen eyalette kiracıları sevindiren uygulama yalnızca bir yıl sürdü. Liberal partinin Anayasa Mahkemesi'ne başvurmasının ardından bu yıl nisan ayında mahkeme, kararı anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Karardan bu yana kentte protestolar sürüyor.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Berlin’de inşaat şirketlerinin elindeki konutların kamulaştırılması gündemdeyken Türkiye’de ise kiralık konut sektörünün şirketlere devredilmesi planlanıyor.

Son çıkan haberlere göre kiralık konut krizinin yaşandığı Türkiye’de, inşaat firmalarının kiralama amaçlı konut üretmelerine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Üzerinde çalışılan yasaya göre, yeni yapılacak kiralık evler büyük emlak şirketlerine ait olacak.

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