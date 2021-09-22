Beyaz eşya satışları düştü, sanayiciler ÖTV’nin gözden geçirilmesini istedi

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (TÜRKBESD) verilerine göre, ağustosta beyaz eşya satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 düştü. TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer tarafından yapılan açıklamada ÖTV ve ek vergilerin gözden geçirilmesi talep edildi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’deki büyük beyaz eşya üreticilerinin üyesi olduğu TÜRKBESD, ağustos ayı beyaz eşya satış verilerini açıkladı.

Verilere göre satışlar geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalırken TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer tarafından yapılan açıklamada ÖTV ve ek vergilerin gözden geçirilmesi talep edildi.

İLK SEKİZ AYDA YÜZDE 26 ARTTI

Verilere göre, 2021 yılı ilk 8 ayı itibariyle iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar bir önceki sene aynı dönemle kıyaslandığında yüzde 26 artarak 22 milyon 632 bin 513 adet olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, ağustos ayında genel ekonomik koşullar ve yüksek baz etkisinin etkisiyle iç satışlarda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik bir daralma yaşanırken, ihracat geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16 arttı. Ağustos ayında iç satış ve yurt dışı satışların toplamında yüzde 9'luk bir artış sağladı.

VERGİLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, yaptığı yazılı açıklamada ÖTV’nin ve ek vergilerin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Dinçer şunları söyledi:

“Mevcut koşullar gereği önümüzdeki dönemde de hijyen önlemleri ve aşılamaya azami dikkat ederek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu dönemde devletimizin her türlü desteği son derece kıymetlidir. Ar-Ge teşvikleri sağlanması, ek vergilerin ve ÖTV'nin tekrar gözden geçirilmesi uluslararası rekabet gücümüzü korumak adına önem taşımaktadır.

Çin önemli bir strateji değişikliği yaparak; nihai ürün üreticilerini desteklemek için çelikte ihracat teşviklerini kaldırıp, kapasitenin iç piyasada daha çok değerlendirilmesini hedeflemiştir. Benzer yaklaşımı Rusya da göstererek çelikte ihracat vergisi getirmiştir.”

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