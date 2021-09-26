Beykoz’da özel ormana 657 konut…

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onay verdiği İstanbul Beykoz’daki özel orman alanına yapılacak konut projesi için ağaç kıyımı yaşandı. ÇED raporu gerekli görülmeyen projede 153 yapı bloku yer alacak.

İsmail ŞAHİN

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İstanbul’da 1 milyon 804 bin metrekarelik özel orman alanın içine yapılacak gayrimenkul projesi için çalışmalar başladı.

Merter ailesine ait olan ve Özyazıcı İnşaat tarafından yapımı üstlenen projede ilk önce 428 adet villa planlanmıştı. Ancak İstanbul Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge komisyonunu blok yoğunluğunun azaltılmasına yönelik kararı üzerine bu projeden vazgeçildi.

Yerine 153 blokta 657 konut yapılması kararlaştırıldı.

Projede inşaat blok adedi azaldı ama inşaat yoğunluğu azalmadı. 357 bin metrekare inşaat alanına sahip projenin tanıtım dosyasını inceleyen İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, geçtiğimiz temmuz ayının sonunda Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun gerekli olmadığına karar verdi.

‘ÇED gerekli değildir’ belgesi verilen proje için arazide gerçekleştirilen ağaç kıyımı da uydudan net bir şekilde görülüyor.

1 milyon 804 bin metrekarelik arazide Tarım ve Orman Bakanlığı 108 bin metrekarelik alanda yapılaşma izni verirken yapılar 68 bin metrekarelik taban alanını kapsayacak. 39 bin 761 metrekare ise peyzaj alanı olarak kullanılacak. Projenin maliyetinin ise 667 milyon lira olması bekleniyor.

Hafriyatına Ağustos 2021 de başlanılan projenin Mart 2023’te bitirilmesi ve Aralık 2024’te iskana açılması planlanıyor.

Bodrum katlar dahil “en çok 3 kat” ile yapı yüksekliği sınırlandırılan projede, 6 + 1 büyüklüğünde villalar ve 3+1, 4+1 ve 4+2 tipinde 6 daireden oluşan apartmanlar yer alacak.

Projenin yapılaşmanın öngörüldüğü sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisinde 14 bin 916 adet ağaç tespit edildi.

Firma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne sunduğu tanıtım dosyasında proje sahasında taşınabilecek durumda olan yaş ve durum oranına göre sağlıklı ağaçların, uygun bir alana, ağaçlara zarar vermeden transfer edeceğini taahhüt etti. Ancak ne kadar ağacın taşınacağının ne kadarının kesileceğinin bilgisi dosyada yer almadı.