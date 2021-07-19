Biden ile sosyal medya devlerinin kavgası, Facebook’un hisselerini düşürdü

ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın sosya medya platformlarının corona virüsü aşıları ile ilgili yanlış bilgilendirmelere izin verdikleri gerekçesi ile sosyal medya devlerini hedef alması, Facebook’un hisselerinde düşüşe sebep oldu.

Geçtiğimiz haftasonu Biden, sosyal medya platformlarını aşılarla ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasına izin vererek “insanları öldürmekle” suçlamıştı. Facebook gibi şirketler sorulduğunda ise Biden, “yaşanan salgın aşısızlar arasında. Ve onlar da insanları öldürüyor” ifadeleri ile cevap verdi.

FACEBOOK GERİLİMİ ARTIRDI, HİSSELER DÜŞTÜ

Sosyal medya devi Facebook ise Biden’ın suçlamalarına cevap vermekte gecikmedi.

Cumartesi günü Facebook'un Ürün Yönetimi Müdür Yardımcısı Guy Rosen, “Biden yönetimi, Amerikalı bir avuç sosyal medya şirketini suçlamayı seçti” dedi. Hükümeti hedef göstermekle suçlayan Rosen, “Gerçek şu ki; ABD'de Facebook kullanıcıları arasında aşıyı kabul edenlerin sayısı arttı.”

Kavganın ardından Facebook’un NASDAQ borsasındaki hisseleri bir gün içinde yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

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