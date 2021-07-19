Bir deliğin maliyeti 17.7 milyon dolar

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Ziraat Bankası'nın Demirören Grubuyla yürüttüğü kredi ilişkileri nedeniyle halkın yüksek maliyetler ödemek durumunda kaldığını söyledi. Demirören Grubu'nun 10 milyon dolara aldığı Kemer Country Golf Kulübü'ne ait golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankası'na sattığını belirten Arık, “Bu satışla millet çapı 11, derinliği 10 santimetre olan, toplam 18 deliği bulunan bir golf sahası sahibi oldu. Bu deliklerin her birinin millete maliyeti 17.7 milyon dolardır” dedi.

HAYIRSIZ EVLAT GİBİ

İYİ Parti tarafından OYAK'ın Demirören Holding'e ait ‘Total' isimli firmayı siyasi baskıyla zarar etme pahasına satın alması iddialarının araştırılması, siyasi baskı iddialarının incelenmesi, amacıyla TBMM'ye verdiği Meclis araştırması önergesi AKP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP adına görüşlerini açıklayan Arık, hak, hukuk, vicdan tanımadan ülkenin kaynaklarının yandaşlara hayırsız evlat gibi satıldığını, yandaşların batık şirketlerini kurtarmak için kamu bankalarının devreye sokulduğunu söyledi. Çetin Arık, bin lira borcunu ödemedi diye çiftçiye haciz gönderen Ziraat Bankası'nın Demirören Grubu'na 750 milyon dolarlık kredi açtığını, Demirören'in de 750 milyon dolarlık krediye karşılık, 10 milyon dolara satın aldığı Kemer Country golf sahasını bankaya teminat gösterdiğini anlattı.

MİLLETE MALİYETİ

İktidarın 10 milyon dolarlık araziye rant kazandırmak için imar değişikliği yapmak istediğini ancak bu adımın mahkemeden geri döndüğünü ifade eden Arık, “Demirören de bunun üzerine 10 milyon dolara aldığı bu golf sahasını, 320 milyon dolara Ziraat Bankası'na satıyor. Peki, Ziraat Bankası ne yapıyor? ‘Biz işletemiyoruz. Al, sen işlet' diyerek yeniden Demirören'e veriyor. Yani bu millet çapı 11, derinliği 10 santimetre olan, toplam 18 deliği bulunan bir golf sahası sahibi oluyor. Bakın, bu deliklerin her birinin millete maliyeti 17.7 milyon dolardır. Milletimiz Kurbanda ne keseceğiz, diye kara kara düşünürken, bu beyler de millete tanesi 17.7 milyon dolara mal olan deliklere, top girecek mi diye büyük bir keyifle bekliyorlar” dedi.

“OYAK, hayır kurumu değildir”

İYİ Parti Grubu adına konuşan Yasin Öztürk, OYAK'ın siyasi baskıyla Demirören'den Total'i satın almak zorunda bırakıldığını anlattı. Öztürk, Demirören'in 2018'de Ziraat Bankası'ndan aldığı 675 ila 916 milyon dolar krediyle Doğan Grubu'ndaki yayın organlarını satın aldığını ifade etti. Öztürk, “Demirören kredi taksitini ödemek için kâr marjı her geçen gün azalan Total'i satabileceğini banka yetkililerine bildirdi, ama şirket pazar payını kaybetmişti. Demirören'in Total'ine 360 milyon dolar, kendisine ait küçük akaryakıt şirketi M Oil'e de ederi en fazla 50 milyon dolar etmesine rağmen 90 milyon dolar fiyat biçilerek OYAK'ın kapısına dayanıldı. OYAK, Total'i satın alma kararını teamüllere aykırı olarak yönetim kurulu kararıyla onayladı. Hem de generallere baskı yapılarak, istifaya zorlanarak bu karar alındı. OYAK müflis bir tüccarı, üçkâğıtçı bir tüccarı kurtaracak hayır kurumu değildir” dedi.