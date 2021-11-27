Bir ilde daha taksiye zam

Geçen hafta taksimetre açılış ücretlerinin 4,5 TL'ye çıktığı İzmir'den sonra bu kez Erzincan'da taksi ücretlerine zam geldi. Kentte taksimetre açılış ve kilometre ücreti 6,5 TL'ye yükseldi. İndi bindi 20 TL'ye çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akaryakıta gelen zamlar çeşitli illerdeki taksi ücretlerini de ardı ardına yükseltmeye başladı.

Erzincan taksi fiyat listesi Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından 11 sayılı kararla kabul edildi. Taksimetrelerini güncelleyen taksiciler yeni tarifeye geçti.

Taksimetre açılış ve kilometre ücreti 6.50 TL’ye çıktı.

Onaylanan taksi fiyat listesine göre, taksimetre açılış ücreti 6.50 TL, saat ücreti 35 TL, kilometre ücreti 6.50 TL, yolculuk başı en az ücret 20 TL'ye yükseldi. Birim zaman aralığı 1 dakika, birim mesafe aralığı ise 100 metre oldu.

İZMİR’DE DE ZAMLANMIŞTI

Öte yandan, geçen hafta da İzmir'de taksi tarifelerine yüzde 7-30 aralığında zam gelmişti.

Bu zamla birlikte, taksimetre açılışı 4.20 kuruştan, 4.50 kuruşa, indi-bindi ücreti 10 TL'den 13 TL'ye, kilometre tarifesi ise 5 TL'den 5.5'TL'ye yükselmişti. (İHA)



İlginizi Çekebilir TESK: Kredi kartı taksit sayısı artırılmalı

İlginizi Çekebilir Merkez faiz indirirken banka faizleri ne oldu?