Birleşik Arap Emirlikleri’nden turizm kararı: Aşılılara tamamen açılıyor

Önemli turizm merkezlerini barındıran Birleşik Arap Emirlikleri, aşılanan herkese turist vizesi başvurularını açıyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan aşılardan herhangi biriyle aşılanan herkese turist vizesi başvurularını açacak. Bu karar, ülkenin milli gelirinde önemli payı olan turizm sektörü için önemli bir potansiyel barındırıyor.

Emirates Haber Ajansı’nın (WAM) aktardığına göre, karar daha önce yasaklanmış ülkelerden gelenler de dahil olmak üzere tüm ülkelerin vatandaşları için geçerli.

WAM, bu hamle sayesinde ülkenin “sürdürülebilir toparlanma ve ekonomik büyümeyi sağlamaya yönelik ulusal çabalarının destekleneceğini” belirtti.

YARIN BAŞLIYOR

Yeni kurallar 30 Ağustos’ta yürürlüğe girecek. WAM’a göre, turist vizesiyle gelen yolcuların aşı durumlarını hükümetin sağlık uygulamasına kaydetmeleri ve havaalanında hızlı testlerden geçmeleri gerekiyor.

Resmi yetkililerin açıklamasına göre, turist vizesiyle gelen yolcular havaalanında zorunlu hızlı PCR testi yaptıracak. Aşılanmayanlar ise önceki kurallara tabi kalmaya devam edecek.

Dünya Sağlık Örgütü bugüne kadar AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm ve Sinovac’a onay verdi. Dünyanın en hızlı aşılama programlarından birini hayata geçiren BAE’de vaka sayıları da düşüşte.

TURİZM MERKEZİ

Birleşik Arap Emirlikleri’nin en yüksek nüfuslu emirliği Dubai, gökdelenleri, Palmiye Adaları, lüks otelleri ve geniş ölçekli alışveriş merkezleri ile tüm lüksü yaşatan önemli turizm merkezleri arasında yer alıyor.

Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Departmanından alınan verilere göre, Dubai 2019’da 16,73 milyon turist ağırlamıştı. 2020’de corona virüsü pandemisi nedeniyle bu sayı 5 milyon 510 bine düştü.

2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde seyahat ve turizm gelirleri Gayrı Safi Yurt içi Hasıla’nın yüzde 11,5’ini oluşturmuştu. Ülkenin turizm geliri ise 2019’da 27,9 milyar dolar olmuştu.

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