Bitcoin 50 bin dolar sınırında

Kripto para Bitcoin'de kritik sınır olan 50 bin dolar seviyesine doğru yükseliş sürüyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, dün akşam saatlerinden itibaren 49 bin 500 doları aştı ve kritik sınır olan 50 bin dolara dayandı.

Dün 47 bin dolar seviyesine tekrar geri çekilen Bitcoin’in bugün 50 bin doları yakalamaya çalışıyor.

Günlük yüzde 4’lük yükselme nedeniyle iyimser havanın sürdüğü kripto piyasalarında Ethereum gibi diğer para birimlerinde de yükseliş devam ediyor. Ethereum, 3 bin 400 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Bitcoin, en son Eylül ayının başında El Salvador’un Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul etmesinin etkisiyle 50 bin doların üzerini görmüş, ancak ülkede bazı teknik problemlerin ortaya çıkması nedeniyle hızlı bir geri çekilme yaşamıştı. Bu gelişme ile birlikte 7 Eylül günü Bitcoin’de yüzde 17’lik sert bir düşüş gerçekleşmişti.

EL SALVADOR’DAN BİR HAMLE DAHA

Son olarak dün El Salvador’dan yeni bir hamle daha geldi. Ülkede benzin alışverişini Bitcoin’le yapanlara galon başına (3,79 litre) 0,20 dolarlık sübvansiyon yapılacağı belirtildi.

Haberi “Salvadorluların cepleri için olumlu haber” diye duyuran devlet başkanı Bukele, indirimde herhangi bir sınır olmadığını ve her kişi ve kurumun bu indirimden yararlanabileceğini belirtti.

Bukele, bu sayede ülkede yaşayanların uluslararası yakıt fiyatlarındaki artıştan etkilenmeyeceğini söyledi.

MAYIS’TA REKOR KIRMIŞTI

Eylül ayı boyunca geri çekilme trendini sürdüren Bitcoin, Ekim ayına iyimser başladı ve 40 bin dolar seviyelerinden 50 binlere geri geldi.

Bitcoin’in Mayıs’ta gördüğü rekor seviye olan 58 bini görüp göremeyeceği ise merak konusu.

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