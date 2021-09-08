Bitcoin’de El Salvador etkisi ile sert dalgalanma

Orta Amerika ülkesi El Salvador'un dünyada kripto parayı resmi ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olmasının ardından yükselen Bitcoin, dün akşam saatlerinde sert düştü. Bitcoin'in düşüşünü fırsat bilen El Salvador, 150 Bitcoin daha aldı.

Sozcu.com.tr

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Bitcoin’de El Salvador etkisiyle hafta başında yaşanan yükseliş, dün akşam saatlerinde yaşanan sert düşüşle son buldu.

Bitcoin’in haftasonu başlayan yükselişi, dün akşam saatlerine kadar sürebildi. Dün gece yaklaşık 1 saat içinde 52 bin dolar seviyelerinden 43 bin dolar seviyelerine düşen Bitcoin, 9 Ağustos’tan bu yana en düşük fiyatına ulaştı. Para birimindeki işlem aralığı yüzde 18 seviyesini buldu.

Dipten alımların ardından bir miktar toparlanan Bitcoin, yine de haftabaşında gördüğü seviyelerden oldukça uzak.

Bitcoin’deki düşüşün sebebi olarak, El Salvador’da hükümetin bazı teknik sorunları çözmek için dün Bitcoin cüzdanının bağlantısını kestiğine dair haberler gösterildi.

Dipten satışların hızlanmasıyla kısmen toparlanan Bitcoin tekrar 47 bin seviyelerini gelse de şuan 45-46 bin dolar aralığında seyretmeye devam ediyor. Ethereum ise kriptolardaki gerileme trendine uygun olarak 3 bin 400 dolar civarına düştü.

150 BITCOIN DAHA ALDI

Bitcoin’de dipten alım yapanlardan biri de El Salvador devleti oldu.

El Salvador, Bitcoin’i resmi para ilan etmesinin ardından sert düşüş gerçekleşince 150 adet daha Bitcoin alma kararı verdi. Ülkenin devlet başkanı önceki gün ellerinde toplam 400 Bitcoin bulunduğunu belirtmişti. Bu alımla birlikte ülkenin elindeki Bitcoin sayısı 550’ye çıktı. 550 Bitcoin’in güncel değeri yaklaşık 25 milyon dolar.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, dipten alım yaptıklarını ve bu sayede 1 milyon dolar tasarruf ettiklerini belirtti. Bukele ayrıca dipten alım içinse IMF’ye teşekkür etti.

IMF ve Dünya Bankası, El Salvador’u Bitcoin’i resmi para ilan etme konusunda uyarmış, bunun risklerini dile getiren açıklamalar yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Orta Amerika ülkesi El Salvador'da, Bitcoin’in resmi para birimi olmasını kabul eden yasa bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz aylarda El Salvodar'da Bitcoin yasal para birimi olarak kabul edilmişti. Bugün ilgili yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte El Salvador, bir kripto parayı yasal para birimi olarak kullanan ilk devlet oldu.

Artık 6,5 milyon nüfuslu ülkede ABD dolarının yanı sıra Bitcoin de ödeme aracı olarak kullanabilecek.

Ülkenin çeşitli kentlerine Bitcoin bankamatikleri kuran El Salvador, her bir vatandaşına 30 dolarlık Bitcoin dağıtmıştı. Ancak yapılan anketlere göre vatandaşların ödeme aracı olarak Bitcoin kullanmadaki tereddütleri devam ediyor.

Ayrıca ülkenin bu deneyi çevre ülkeler tarafından da yakından izleniyor. Ekonomisinin beşte biri, göçmenlerin ülkeye gönderdiği paradan oluşan El Salvador, Bitcoin sayesinde transfer ücretlerinden büyük kazanç sağlamayı planlıyor.

KULLANILMAYA BAŞLANDI ANCAK ENDİŞE VAR

Ayrıca pek çok şirket de ödeme aracı olarak Bitcoin’i devreye sokmuş durumda. Son olarak kahve devi Starbucks’ın ülkede Bitcoin’le ödeme aldığı videolar sosyal medyada dolaşıma girdi.

Ekonomi çevrelerinin El Salvador’daki bu deney konusundaki en büyük endişeleri ise Bitcoin’deki oynaklık ve işlemlerdeki merkeziyetsizlik. Bitcoin dünya genelinde suçun finansmanı ve kara para aklama gibi eylemlerde sıklıkla kullanılıyor.