Bitcoin’de sert değer kaybı

Kripto para birimlerinde sert değer kaybı devam ediyor. 14 Nisan 2021'de 64 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, bugün 32 bin dolara kadar geriledi.

Kripto para dünyasının en büyük oyuncusu olan Bitcoin'in toplam piyasa değeri de 610 milyar dolara kadar geriledi. Nisanda bu rakam 1,2 trilyon dolar seviyesine kadar yükselmişti.

İkinci büyük oyuncu Ethereum da sert değer kaybı yaşadı ve 2437 dolara kadar geriledi. Nisanda Ethereum, 4362 dolara kadar yükselmişti.

29 BİN DOLAR SEVİYESİ TEST EDİLEBİLİR

Bloomberg Galaksi Kripto Endeksi bugün yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti.

Kripto para birimleri, 2020 yıl sonu seviyelerine yaklaşmış durumda. Bitcoin 1 Ocak 2021'de 29 bin dolar seviyelerindeydi.

Bloomberg, bazı kripto para stratejistlerinin, 30 bin doların altının görülmesi durumunda Bitcoin’de yeni bir kırılmanın olabileceğini söylediğini aktardı. Yıl başındaki seviye olan 29 bin doların da test edilebileceği belirtiliyor.

KORSANLARA ÖDENEN BITCOIN’LER KURTARILDI

ABD Adalet Bakanlığı'nın geçen ay ülkenin en büyük petrol boru hattı Colonial Pipeline’a siber saldırı düzenleyen bilgisayar korsanlarına ödenen kripto paranın çoğunun kurtarıldığını bildirmesinin, kripto paralardaki değer kaybı dalgasında etkili olmuş olabileceği belirtiliyor.

Bu durumun, kripto paraların hükümetlerin kontrolünün dışında olmadığının işareti olarak görüldüğü öne sürülüyor.

TRUMP: BITCOIN SAHTEKARLIK, ÖNLEM ALINMALI

Öte yandan, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, kripto para Bitcoin’i sahtekarlık olarak tanımlarken doların küresel rezerv para birimi olarak kalması gerektiğini söyledi.

ABD’li regülatör kuruluşların Bitcoin konusunda önlem alması gerektiğini de belirten Trump, Bitcoin’in ilerlemesinin doların küresel ölçekteki gücüne zarar verebileceğini belirtti.

Trump, “Bitcoin’den hoşlanmıyorum. Bana sahtekarlık gibi görünüyor. Dünyanın para birimi dolar olarak kalmalı. Kripto paralarda çok yüksek regülasyonlar olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Bitcoin ve diğer kripto paralardaki değer kaybında Trump’ın sözlerinin de etkili olduğu öne sürülüyor.

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