Borcunun ödeyemeyen çiftçinin tarlası bankanın oldu

Türkiye'de tarımı ve özellikle hayvancılığı desteklemek için kurulan Ziraat Bankası’nın internet sitesinde, borcunu ödeyemeyen çiftçilerin el konulan tarla, bağ bahçe hatta evleri satılıyor.

Bankanın internet sitesindeki ilanlarda 890'ı tarla bağ ve bahçe, 120'si arsa toplam bin 940 gayrimenkul satışta bulunuyor.

Türkiye'nin her yerinden gayrimenkullerin yer aldığı ilan sayfasında 10 bin liralık buğday tarlaları da var, 1 milyon liralık bahçeler de. Satışa çıkarılan tarla, bağ ve bahçelerin çiftçilikle ilgisi olmayanların eline geçmesi tarım üretimini olumsuz etkiliyor.

ÇİFTÇİ ÜRETİMDEN UZAKLAŞTIRILIYOR

Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendiroğlu, çiftçiler borçlarını ödeyemedikçe, ipotek gösterdiği geçim kaynağı olan tarlaların, gayrimenkullerin banka ve Tarım Kredi Kooperatifinin olduğunu söyledi.

Çiftçinin elinden alınan ve bankanın satışa çıkardığı toprağın başka bir çiftçiye geçmediğini söyleyen Kendiroğlu, “Bankanın satışa çıkardığı toprak başka bir çiftçiye geçse belki bir teselli olacak, ama maalesef başka bir çiftçiye geçmiyor. Çiftçi olmayan farklı ellere geçiyor, bu bizi çok üzüyor. Özellikle pandemi sürecinde üretimin ne kadar değerli ve önemli olduğunu gördük. Çiftçimizin bu tür uygulamalarla üretimden uzaklaştırılmaması gerekiyor. Elindeki toprağı aldığımızda o üretimden dışarı çıkacaktır. Çiftçiyi üzmek yerine biraz rahatlatmak gerekir” dedi.

BORCU BEŞ YIL ERTELENMELİ

Üreticinin son yıllarda sürekli artan bir sıkıntılı süreç yaşadığını da sözlerine ekleyen Mehmet Kendiroğlu, çiftçinin borçlarının yapılandırılması gerektiğini kaydetti.

Kendiroğlu, “Çiftçimiz son üç yıldır gittikçe artan sıkıntılı bir süreç yaşıyor. Özellikle bu yıl pandemi nedeniyle sıkıntı çok arttı. Tarım bakanımızla görüştük. Çiftçilerin borçlarının mümkünse faizsiz, değilse çok düşük faizle beş yıla taksitlendirilmesiyle nefes alabileceğini ilettik. Kısım kısım bazı erteleme ve ötelemeler oldu ama çiftçimizi rahatlatan bir şey olmadı” şeklinde konuştu.