Borsa açılışta sert geriledi
Borsa İstanbul'da gerileyiş sürüyor. BIST 100 endeksi güne sert satış dalgası ile başladı.
Borsa İstanbul’da en yüksek piyasa ve işlem hacmine sahip 100 hisse senedini gösteren BIST 100 endeksi açılışta yüzde 3’ün üzerinde geriledi.
BIST 100 güne 1830 seviyesinden başlarken BIST 30’daki gerileme yüzde 3,6 oldu. VIOP 30’daki gerileme ise yüzde 6,3 seviyesinde.
Borsa İstanbul, BIST100’deki düşüşlerin yüzde 7’nin üzerine çıkması nedeniyle son üç işlem gününde de devre kesmişti. BIST100 dün akşam günü yüzde 8 düşüşle 1.892,02 kapatmıştı. BIST 100’deki günlük düşüş 164,34 puan olmuştu.
AÇIĞA SATIŞ BUGÜN DE UYGULANACAK
BIST 50 Endeksi’nde yer alan paylara yönelik açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanmasına karar verildi.
Açıklama Borsa İstanbul tarafından KAP’a yapıldı.
BIST 50 endeksinde yer alan paylara aşağı ve yukarı yönlü sert fiyat dalgalanmaları nedeniyle dün ve önceki gün de açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanmıştı.