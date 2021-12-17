Borsa İstanbul’da tablo birden terse döndü

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi gün içinde yüzde 5,6 oranında artıya geçtikten sonra birden sert satışlarla eksiye geçti.

Sozcu.com.tr

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Son dönemde dolar kurundaki artışla birlikte sert yükseliş kaydeden Borsa İstanbul’da bugün tablo öğleden sonra terse döndü.

BİST 100 endeksinde gün içi yükseliş bir ara yüzde 6’ya yaklaştıktan sonra sert satışlarla endeks yüzde -5 kayıp durumuna geçti ve devre kesiciler çalıştı.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada “Saat 16:24:28 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

Borsa İstanbul’dan yapılan ayrı bir açıklamaya göre pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 16:44’de tek fiyat emir toplama, 16:49’da eşleştirme yapılacak ve 16:54’dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecek.

. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 16:44’de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 16:54’den itibaren seans kaldığı yerden devam edecek.

Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 16:54’den itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecek.

VİOP’taki Pay ve Pay Endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı’nda işlemler saat 16:54’de yeniden başlayacak.

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