Borsada 19 ay sonra ilk kez yerli yatırımcı sayısı azaldı

Borsa İstanbul’da 18 aydır aralıksız artan yerli yatırımcı sayısı, şubatta geriledi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre, ocak sonunda 2 milyon 156 bin olan yerli yatırımcı sayısı, şubat sonunda 2 milyon 126 bine geriledi.

Şubatta önceki aya göre yerli yatırımcı sayısındaki düşüş 29 bin 567 oldu. Geçen yılın şubat ayına göre ise yatırımcı sayısı 847 bin arttı.

Yerli yatırımcıların elinde hisselerin cari dönem portföy değeri ise yüzde 2 artışla 406,5 milyar TL’den 414,6 milyar TL’ye yükseldi.

Borsada 30 yaş altı yatırımcı sayısı şubatta bir önceki aya göre yaklaşık 28 bin kişi azalarak 621 bine geriledi.

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YABANCI YATIRIMCI SAYISINDA ARTIŞ

Şubatta yabancı yatırımcı sayısı 110 artışla 12 bin 436 oldu. Bu rakamın 5 bin 908’ini Türkiye’deki yabancılar oluşturdu.

Yabancıların elindeki hisselerin cari dönem portföy değeri ise yüzde 4,4 düşüşle 340,4 milyar TL’ye geriledi.

Garanti Yatırım Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü Özgür Yurtdaşseven konuya ilişkin notunda “Söz konusu düşüşün halka arz sonrası normalleşme olduğunu ileri sürebiliriz. Ocak ayında halka arz etkisiyle görülen yeni hesap açılışlarının ardından, yatırımcıların halka arzda aldıkları hisseleri satmaları sonrasında yeni hisse pozisyonu açmamaları ve bu şekilde bakiyeli hesaplarda görülen düşüşün, Şubat ayında yeni açılan bakiyeli hesap sayısından fazla olması yatırımcı sayısında azalma görmemize neden oldu” değerlendirmesini paylaştı.

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