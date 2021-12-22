Borsada kayıplar hızlandı: Devre kesici yine çalıştı

Borsa İstanbul, BIST 100'deki kayıpların yüzde 5'e ulaşmasının ardından devre kesti.

Sozcu.com.tr

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Borsa İstanbul, BIST 100’deki kayıpların yüzde 5’in üzerine çıkmasının ardından devre kesti.

Borsa İstanbul, bugün hızlı satış dalgasıyla başlamış sonrasında bir miktar toparlanmıştı. Öğleden sonra BIST 100’deki kayıp yüzde 5’i buldu ve 1800 seviyesinin altına indi.

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamada, “Saat 14:39:26 itibarıyla Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi Devreye girmiştir. Borsamız Pay Piyasasındaki tüm sıralarda, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı'nda işlemler geçici olarak durdurulmuştur” denildi.

BIST 100, son dört işlem gününde toplam 5 kere devre kesmiş oldu. Borsa İstanbul, BIST100'deki düşüşlerin yüzde 7'nin üzerine çıkması nedeniyle son üç işlem gününde de devre kesmişti. BIST100 dün akşam günü yüzde 8 düşüşle 1.892,02 kapatmıştı. BIST 100'deki günlük düşüş 164,34 puan olmuştu.

NEBATİ’DEN DİKKAT ÇEKEN BORSA AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam TRT’de katıldığı yayında borsada son dönemde yaşanan değer kayıpları için şunları söylemişti:

“Geçen Cuma günü BIST'te yaşananlar sadece buradan para çıkışı değildi. Çok sert oldu. Christmas yaklaşıyor, yurt dışı çıkışlar oluyor. İki gün sonra paralarını alıyorlar. Alınan kararlarla ilgili biz toplantılar yaptık, herhalde haberlerini aldılar. Yarın da belki bir şey olabilir ondan sonrasında bir sıkıntı yok. Yabancı ilgisi artar.”

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