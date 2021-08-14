Borsanın devleri kârlarını katladı

Geçen senenin ilk yarısında pandemi etkisiyle kâr düşüşü yaşayan Borsa İstanbul'un önde gelen şirketleri, bu yılın ilk yarısında kârlarını katladı.

SOZCU.COM.TR

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Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketlerin birçoğu, ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı.

Rakamlar, birçok şirketin 2021 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla dönem kârlarını yüksek oranlı şekilde artırdığını gösteriyor.

Geçen sene pandemi etkisiyle düşen kârlar, bu senenin ilk yarısında hızla yükseldi.

BORSANIN 1 NUMARASI KÂRINI 6'YA KATLADI

Borsa İstanbul'un en değerli şirketi olan Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (Erdemir), 2021 yılının ilk yarısında 6,1 milyar TL'lik yüksek seviyede dönem kârı elde etti.

Oyak Holding bünyesindeki Erdemir'in dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 553'lük çok güçlü artış kaydetti.

Borsanın en değerli ikinci şirketi konumundaki Ford Otosan da bu dönemde net kârını yüzde 210 oranında artırarak 909 milyon TL'den 2,8 milyar TL'ye yükseltti.

KOÇ’TAN İLK YARIDA 9,3 MİLYAR TL NET KÂR

Ford Otosan'ı da bünyesinde barındıran Koç Holding ise bu dönemde net kârını yüzde 101 oranında artırarak 4,6 milyar TL'den 9,3 milyar TL'ye yükseltti.

Borsanın en değerli inşaat şirketi olan Enka İnşaat da bu dönemde güçlü kâr artışına imza attı. Enka'nın net kârı yüzde 91 artışla 3,2 milyar TL'ye yükseldi.

Pandeminin ilk döneminde güçlü kâr artışına imza atan perakende market zinciri Bim, bu dönemde de kâr artışını sürdürdü. Bim'in net kârı yüzde 26 artışla 1,4 milyar TL'ye yükseldi.

GARANTİ’DE YÜZDE 64’LÜK ARTIŞ

Borsanın en değerli bankası Garanti Bankası da bu dönemde yüzde 64'lük net kâr artışına imza attı. Böylece bankanın dönem kârı 3,3 milyar TL'den 5,4 milyar TL'ye yükseldi.

Telekomünikasyon sektöründeki Turkcell de bu dönemde yüzde 28'lik artışla kârını 1,7 milyar TL'den 2,2 milyar TL'ye yükseltti.

Sasa Polyester bu dönemde yüzde 223'lük kâr artışıyla güçlü performans gösteren şirketler arasında yer aldı ve kârını 642 milyon TL'ye yükseltti.

Sabancı Holding bünyesindeki Akbank, yüzde 43'lük artışla net dönem kârını 2,9 milyar TL'den 4,1 milyar TL'ye yükseltti.

PETROLLE BİRLİKTE TÜPRAŞ DA YÜKSELDİ

Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (Şişecam), yüzde 221'lik artışla kârını üçe katladı ve 2,8 milyar TL'lik net dönem kârına imza attı.

Geçen senenin ilk yarısında pandemi etkisiyle petrol fiyatlarındaki ve talepteki ani çöküş sonucu 2,4 milyar TL'lik net zarara imza atan Tüpraş, bu sene aynı dönemde 981 milyon TL'lik net kâr açıkladı.

Türkiye İş Bankası da bu dönemde yüzde 36'lık artışla net kârını 3,5 milyar TL'den 4,8 milyar TL'ye yükseltti.

Telekomünikasyon sektöründeki bir diğer şirket Türk Telekom da bu dönemde net kârını yüzde 60 artışla 1,6 milyar TL'den 2,6 milyar TL'ye yükseltti.

Koç Holding bünyesindeki bir diğer şirket Arçelik de yüzde 146'lık güçlü artışla dönem kârını 668 milyon TL'den 1,6 milyar TL'ye yükseltti.

SABANCI’DAN İLK YARIDA 6,2 MİLYAR TL NET KÂR

Anadolu Holding bünyesindeki Coca Cola İçecek bu dönemde kârını yüzde 156'lık güçlü artışla 1,2 milyar TL'ye yükseltti.

Koç Holding bünyesindeki Yapı ve Kredi Bankası'nın dönem kârı da yüzde 50'lik artışla 3,7 milyar TL'ye ulaştı.

Koç Holding bünyesindeki bir diğer otomotiv şirketi Tofaş da yüzde 134'lük artışla kârını 635 milyon TL'den 1,5 milyar TL'ye taşıdı.

Sabancı Holding de yüzde 54'lük artışla dönem kârını 4 milyar TL'den 6,2 milyar TL'ye yükseltti.

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