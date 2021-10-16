BOTAŞ ve TPAO jeopolitik avantaj için kullanılacak

Türkiye’nin iki güzide kurumu BOTAŞ ve TPAO’nun özelleştirilmeyeceği açıklansa da, bunlar ABD, İsrail ve Katar gibi ülkelerle ilişkilerde güç olarak kullanılıyor.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kamunun elinde son kalan stratejik kurumlardan olan BOTAŞ ve TPAO'nun özelleştirilmesi yeniden gündemde. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına cevap veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bu kurumların özelleştirilmesinin söz konusu olmadığını söyledi. Ancak, “Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı” diyen Dönmez'e karşın, Enerji eski Bakanları Berat Albayrak ve Taner Yıldız, geçmişte defalarca BOTAŞ ve TPAO'nun özelleştirileceğini vurgulamışlardı.

SÖZCÜ'nün edindiği bilgilere göre, BOTAŞ ve TPAO'nun özelleştirilmeleri ile ilgili Varlık Fonu'nda bulunan Berat Albayrak'ın ekibi ile Dönmez'in arasında büyük anlaşmazlıklar var. Dönmez'in mesajının bu ekibe karşı olduğunu ifade eden kaynaklar, BOTAŞ'ın ticari, altyapı ve uluslararası şirketler olarak 3 parçaya bölüneceğini belirttiler. Başta Doğu Akdeniz'deki kaynakların taşınması olmak üzere bu kurumların jeopolitik gücüyle ABD, İsrail ve Katar gibi ülkelerle pazarlıkta avantaj yaratılmak isteniyor. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale de, yabancı sermaye gelmediği için bu kurumlara göz dikildiğini belirtti.

THY GİBİ YAPILMAK İSTENİYOR

Taner Yıldız gibi Berat Albayrak'ın da BOTAŞ ve TPAO özelleştirmesinin THY usulü olacağına dair mesajlar verdiğini hatırlatan Özlale, özelleştirme ile yolsuzlukların artacağını ve stratejik olarak Türkiye'nin güç kaybedeceğini kaydetti. Özlale, Karadeniz'deki doğalgazın çıkarılması için 5-9 milyar dolar arasında yatırım gerektiğini ve bu paranın arandığını dile getirdi.