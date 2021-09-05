Brezilya’da deli dana paniği: Çin et ithalatını durdurdu

Dünyanın en büyük et ihracatçısı Brezilya'da iki büyükbaş hayvanda deli dana hastalığının çıkmasının ardından ülkenin en büyük müşterisi konumundaki Çin, et ithalatını durdurdu. Türkiye ise şuanda Brezilya'dan canlı hayvan ithal eden ülkeler arasında.

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Dünyanın en büyük sığır eti ihracatçısı Brezilya’nın tarım bakanlığı dün yaptığı açıklamada, iki ayrı yerli et fabrikasında “atipik” deli dana hastalığı vakasını doğruladı. Açıklamanın ardından ülkenin bir numaralı müşterisi Çin, sığır eti ithalatını askıya alındı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Çin ile Brezilya arasında üzerinde anlaşmaya varılan bir hayvan sağlığı anlaşmasının parçası olarak askıya alma işleminin gerçekleştiği belirtildi. Pekin’in sorunu değerlendirmesine zaman tanımak için askıya alma işleminin hemen başlayacağı belirtildi.

İhracatın durması, Brezilyalı çiftçiler için büyük bir darbe anlamına geliyor. Çin ve Hong Kong, Brezilya’nın sığır eti ihracatının yarısından fazlasını satın alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre bu vaka, Brezilya’da 23 yılda tespit edilen beşinci “atipik” deli dana vakası. Anlaşmaya göre gerçekleşen askıya alma işleminin ne zaman kalkacağına ise Çin karar verecek. Brezilya, askıya alma işleminin bir an önce kalkmasını umuyor.

Brezilya’da tarım ve hayvancılık, ülke ekonomisinin temel itici güçlerinden biri. Brezilya’nın en büyük ticaret ortağı olan Çin ise ülkenin en büyük hayvancılık ürünleri müşterisi konumunda.

TÜRKİYE’YE DE GELİYOR

Türkiye de Brezilya’dan canlı hayvan ithal eden ülkelerden biri. Birleşmiş Milletler COMTRADE uluslararası ticaret veri tabanına göre, Türkiye’nin Brezilya’dan yaptığı canlı hayvan ithalatının değeri 2020 yılında 108,8 Milyon dolar oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde canlı et ithalatı için izin verdiği ülkeler arasında Brezilya da bulunuyor. Tabloya göre bakanlık Brezilya’dan besilik ve kasaplık büyükbaş ithalatına izin veriyor.