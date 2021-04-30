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Bu zam bakkala borçlu çıkarır

Emekli, dul ve yetimlerin bayram ikramiyesine yapılan 100 liralık zamma tepki gösteren CHP’li Tekin Bingöl, “Bu zam, bakkala borçlu çıkarır” dedi

Veli TOPRAK
Güncellenme: 02:16, 30/04/2021
HaberlerEkonomi
Bu zam bakkala borçlu çıkarır

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, emekli, dul ve yetimlerin bayram ikramiyesine yapılan 100 liralık zamma tepki gösterdi ve “Bu zam, bakkala borçlu çıkarır” dedi. 100 liralık zammı alaycı dille eleştiren Bingöl şunları söyledi: “Artık Türkiye'de birçok evde mutluluk dalgası esiyor. 13 milyona yakın emeklimiz, dul ve yetimimiz son derece mutlu.”

Bu büyük bonkörlük, bu alicenaplığın ancak AKP'den beklenebileceğini dile getiren Bingöl “Emekli ikramiyesine 100 lira zam geldi. Matematik birileri için kendi çıkarları ve rant uğruna akla gelen rakamlardan ibarettir, ama bizim için fakirin fukaranın mutfağını, giyimini kuşamını hesaplarken önemlidir. Bir emekli büyüğümüz bakkala, markete gitti, birkaç aylık çayı toptan alayım dedi, 3 kilogram çay almaya kalksa bakkala 12.5 lira borçlu kalıyor. ‘5-6 kilogram kuru fasulye alayım' derse bakkala 5 lira borçlu kalacak. İşte sizin lütfettiğiniz o 100 liranın karşılığı bu; küçük, basit bir matematik hesabı” açıklamasını yaptı.

Sarayın bütçesi 21.5 milyar lira
CHP'li Tekin Bingöl, “Bu yıl Cumhurbaşkanlığı bütçesi 21.5 milyar lira. Günlük harcama 60 milyon lira… 100 liralık artış 13 milyon emekli için 1.3 milyar lira yapıyor. Bu, sarayın 22 günlük harcaması. Saray tasarruf ederse emekliye verilecek ikramiye zammı 500 lira olur” diye konuştu.
Yayınlanma Tarihi:05:30,