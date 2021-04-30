CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, emekli, dul ve yetimlerin bayram ikramiyesine yapılan 100 liralık zamma tepki gösterdi ve “Bu zam, bakkala borçlu çıkarır” dedi. 100 liralık zammı alaycı dille eleştiren Bingöl şunları söyledi: “Artık Türkiye'de birçok evde mutluluk dalgası esiyor. 13 milyona yakın emeklimiz, dul ve yetimimiz son derece mutlu.”

Bu büyük bonkörlük, bu alicenaplığın ancak AKP'den beklenebileceğini dile getiren Bingöl “Emekli ikramiyesine 100 lira zam geldi. Matematik birileri için kendi çıkarları ve rant uğruna akla gelen rakamlardan ibarettir, ama bizim için fakirin fukaranın mutfağını, giyimini kuşamını hesaplarken önemlidir. Bir emekli büyüğümüz bakkala, markete gitti, birkaç aylık çayı toptan alayım dedi, 3 kilogram çay almaya kalksa bakkala 12.5 lira borçlu kalıyor. ‘5-6 kilogram kuru fasulye alayım' derse bakkala 5 lira borçlu kalacak. İşte sizin lütfettiğiniz o 100 liranın karşılığı bu; küçük, basit bir matematik hesabı” açıklamasını yaptı.