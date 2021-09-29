Bugün son gündü: Çinli Evergrande dolar cinsinden borcunu ödeyemedi

Ağır borç yükü altındaki Çinli Evergrande Group'un dolar cinsi tahvil sahiplerinin bazıları Asya'da işlem saatinin bitmesinden önce faiz ödemesini almadıklarını ifade ederken, şirket bu ay gerçekleştirmesi gereken ikinci dolar cinsi tahvil kupon ödemesinin son tarihini de kaçırdı.

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Nakit darboğazındaki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande, Asya’da işlem saatinin bitmesine rağmen bu ay gerçekleştirmesi gereken ikinci dolar cinsi tahvil kupon ödemesinin son tarihini de kaçırdı.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, şirketin Mart 2024 vadeli yüzde 9,5 faizli dolar cinsi tahvil için yapması gereken 47,5 milyon dolar değerinde kupon ödemesinin son tarihi bugündü.

Şirket, 83,5 milyon dolar tutarındaki kupon ödemesinin son tarihini geçen hafta kaçırmıştı.

Şirket, kupon ödemesi için belirlenen son tarihleri kaçırmasıyla ödemelerini tamamlaması için gereken 30 günlük ek süreyi başlatmış oldu. Ödemeler bu süre içinde yapılmazsa bu tahviller temerrütte düşmüş olacak.

SESSİZLİK ENDİŞELERİ ARTIRIYOR

Evergrande’nin dolar cinsi tahvil kupon ödemelerine dair sessiz kalması, dünya genelinde yatırımcıları 23 Eylül ve 29 Eylül’de ödeme süresi dolan her iki tahvil için 30 günlük ek süre bittiği zaman büyük kayıpla karşı karşıya kalacaklarına dair endişelendiriyor.

Konuya ilişkin iki kaynak şirketten ödemeye dair bir bilgi almadıklarını ifade etti.

Evergrande sözcüsü konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı. (REUTERS)

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