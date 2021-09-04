Bursalı sanayicilerden doğalgaz zammı tepkisi

BARSİAD Başkanı Arif Demirören, sanayide kullanılan doğalgazın eylül itibarıyla yüzde 15 zamlanmasının üretim maliyetlerini ciddi bir şekilde artırarak sanayiciyi zorladığına dikkat çekti. Demirören, yüksek enflasyona kalıcı çözüm bulunmasını talep etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yüksek enflasyondan ve sanayide kullanılan doğalgaza yapılan yüzde 15 zamdan yakınan Bursalı sanayiciler, üretim maliyetlerinin hafifletilmesi için fiyat istikrarı ve maliyet düşüşünün sağlanmasını istedi.

BOTAŞ, 1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere konut tarifesinde değişiklik yapmazken sanayi tarifesinde yüzde 15, doğalgaz santrallerine uygulayacağı tarifede ise yüzde 15 artış yapmıştı.

Bursa’da bulunan Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş Adamları Derneği (BARSİAD) Başkanı Arif Demirören, son zammın üretim maliyetlerinde ciddi artış sebep olduğuna, yüklerini artırdığına dikkati çekti.

Ağustosta yıllık bazda yüzde 20'ye yaklaşarak beklentilerin ve yüzde 19 olan politika faizinin üzerine çıkan enflasyonla mücadelenin daha etkin yapılması gerektiğine dikkat çeken Demirören, yüksek enflasyonun, üretim maliyetlerindeki artışla birlikte sanayicinin öngörülebilir yatırım ortamı bulamaması sorununu da beraberinde getirdiğini vurguladı.

YAPISAL REFORM VURGUSU

Demirören, “Enflasyonda yüksek seyir devam ediyor. Bu soruna reel çözümler bularak kalıcı adımlar atmalıyız” dedi.

“Fiyat istikrarını sağlamamız, üretici için hayati önem taşıyor” diyen Demirören, “Eğer bu istikrar ortamı sağlanırsa ekonomik büyümemiz sürdürülebilir olup yatırım iştahı artacak, ürettikçe büyüyen Türkiye hedefimize hızlı adımlarla ilerleyeceğiz. Yapılacak yapısal reformlar ve hep birlikte göstereceğimiz çaba ile karşılaştığımız sorunları aşmamız mümkün olacaktır” diye konuştu.

‘ZORLUKLARA YENİSİ EKLENDİ’

1 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere sanayi tarifesinde doğalgaza yüzde 15 zam yapılmasının sanayici üzerindeki yükü artıran bir diğer unsur olduğunu da dile getiren Arif Demirören, şöyle devam etti:

“Uzun süredir üretici fiyat endeksinde artış sürerken sanayi ve elektrik üretim amaçlı doğalgaz tarifesine yapılan yüzde 15 zam, üreticinin yaşadığı zorluklara yenisini eklemiştir. Bu yüzden alınacak kararların her iki taraf için de düşünülerek sonuca ulaştırılması ve ‘Üreten Türkiye' hedefine yaklaşırken işleri kolaylaştıracaktır inancındayız.” (İHA)



İlginizi Çekebilir İmalat sektörü ağustosta büyüme hızını korudu

İlginizi Çekebilir Çimento ve gübre ihracatına sınırlama geldi