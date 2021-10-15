Çek ibraz yasağı 2023 sonuna kadar uzatılıyor

Yıl sonunda bitecek olan çekte ibraz yasağı süresi, Meclise sunulan kanun teklifiyle 2023 sonuna kadar uzatılacak. Düzenlemenin, salgın sonrasında tacirin ödemelerini planlayabilmesine imkân tanınması ve işletmelerin devamlılığının sağlanması amacıyla yapıldığı kaydedildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Halihazırda uygulanan ancak 31 Aralık 2021’de sona erecek olan çek ibraz yasağının süresi, 2023 sonuna kadar uzatılıyor.

Söz konusu değişiklik, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinde yer aldı.

Sozcu.com.tr’nin ulaştığı kanun teklifinde çekte ibraz yasağına ilişkin sürenin uzatılmasına ilişkin düzenleme de yer aldı.

İŞLETMELERİN DEVAMLILIK SAĞLAYABİLMESİ VURGUSU

Söz konusu değişikliğin gerekçesinde, pandemi nedeniyle ticari hayatta meydana gelen olumsuzluklara dikkat çekildi.

Keşide tarihinden önce çeklerin ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz olmasına ilişkin düzenlemede yer verilen sürenin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatıldığı kaydedildi.

Düzenlemenin, salgın sonrasında tacirin ödemelerini planlayabilmesine imkân tanınması ve işletmelerin devamlılığının sağlanması amacıyla yapıldığı kaydedildi.

İlginizi Çekebilir Vergi Kanunu Teklifi'nde değişiklik