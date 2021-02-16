CHP’den çiftçi borçlarının ertelenmesi için kanun teklifi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçilerin artan borçlarına ilişkin TBMM Başkanlığı'na kanun teklif verdi. Gürer'in kanun teklifinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan ve sorunlu hale gelen tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılması, vadesi gelmemiş ya da takip hesaplarında kayıtlı bulunan tarımsal kredilere tahakkuk ettirilmiş faizlerin silinmesi, ilk taksitin Ocak 2026’da ödenmesi gibi hususlar yer aldı.

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“ÇİFTÇİ HEM ALACAKLI HEM BORÇLU”

Çiftçilerin AKP iktidarından 210 Milyar TL alacaklı olduğunu belirten Gürer, “2006 yılında çıkarılan 5488 sayılı Tarım Kanuna göre milli gelirin her yıl en az yüzde 1'i oranında çiftçiye destek verilmesi gerekiyor. Fakat ne yazık ki bu destek kanunda belirtildiği oranda hiçbir zaman verilmedi. 2006 yılından bu yana verilmesi gereken destek hesaplandığında çiftçinin 210 milyar TL AKP iktidarından alacağı olduğu görülüyor. Ne tezattır ki devletten alacağı olan çiftçilerimiz aynı zamanda bankalara borçlu veya icralıktır” sözlerini kullandı.

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“EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALAMIYOR”

Çiftçinin emeğinin karşılığını almakta güçlük çektiğini ve borcundan daha az miktarda kazanç elde ettiğine vurgu yapan Gürer, “Tarımsal üretimde kullanılan ilaç, mazot, tohum, gübre ve elektrik gibi maliyet unsurlarının her geçen gün fiyatının artması üreticinin zarar etmesine sebebiyet vermektedir. Kısır döngü içerisine giren üretici borç faizleriyle baş edemezken, üretimi doğrudan etkileyen tarımda kullandığı araçların ve tarım alanlarının haciz edilmesi ile birlikte tam anlamıyla bir çıkmaza sürüklenmektedir” şeklinde konuştu.

Tarımın sürdürülebilirliği için genç nüfusun önemine de değinen Gürer, “Gençlerin üretici olarak köylerde kalmalarının sağlanması devamlılık açısından büyük önem arz etmektedir. Ancak çiftçilerin yaşadığı sorunlar gençlerin sektöre bakışını da olumsuz etkilemektedir.” dedi.

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GÜRER'İN KANUN TEKLİFİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilere kullandırılan ve sorunlu hale gelen tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ayrıntıları şöyle:

MADDE 1– 6/6/2003 tarihli ve 4S76 sayılı T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Üreticilere Kullandırılan ve Sorunlu Hale Gelen Tarımsal Kredilerin Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;

GEÇİCİ MADDE 1- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) tarafından kullandırılan ve bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayımı tarihi itibarıyla vadesi gelmemiş ya da takip hesaplarında kayıtlı bulunan tarımsal kredilere tahakkuk ettirilmiş faizleri silinerek, ilk taksiti Ocak 2026’da ödenecek şekilde ertelenir.

Bu madde kapsamındaki tarımsal krediler hakkında başlatılmış bulunan idari veya kanunî takibat işlemleri, hangi aşamada olursa olsun kendiliğinden durur.