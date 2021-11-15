CHP’den mesleki eğitimin özendirilmesi için ‘ücret teşviki’ teklifi

CHP, mesleki eğitimin özendirilmesi amacıyla staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler ile çıraklara ödenen ücretlerin artırılması amacıyla kanun teklifi hazırlayıp, Meclis Başkanlığı'na sundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç’un imzasını taşıyan ‘Mesleki Eğitim Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’, TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklif ile işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, staj yapan öğrenciler ve çıraklara ödenen ücretlerin alt sınırının yeniden belirlenmesi ve bu kapsama giren öğrencilere asgari ücretin yüzde 60’ından az ücret verilmemesi önerildi.

“BU SÜREÇ DEVAM ETTİĞİ TAKDİRDE İŞ YERLERİ ÇIRAK BULAMAYACAK”

Teklifin gerekçesinde, mesleki eğitime yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin hayati önem taşıdığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

* Gençlerin mesleki eğitime yönlendirilmesinde yıllardır süregelen algılar nedeniyle istenilen hedeflere ulaşmakta sıkıntı yaşanmakta, bu durum üreten gençlik hedefine darbe vurmaktadır. Gençlerimizi çıraklık ve mesleki eğitime yönlendirememenin başında en büyük etken olarak görülen hususlardan biri iş yerlerinin çalışma şartlarıdır.

* Çalışma şartlarının sağlıklı olmaması ve uygun ücretler ödenmemesi, başta imalat sektörü olmak üzere ilgili sektörlerde çalışma konusunda gençlerimizde motivasyon eksikliğine neden olmaktadır. Bu husus mesleki eğitimin önem ve itibarına sekte vurmaktadır.

* Bu süreç devam ettiği takdirde, iş yerleri çırak bulamayacak, başta imalat sektörü olmak üzere tarım ve hayvancılık sektörlerinde nitelikli eleman sıkıntısı had safhaya ulaşacaktır.

* Bu sürecin böyle devam etmemesi ve mesleki eğitimin itibarının yükseltilmesine yönelik olarak atılması gereken adımların başında iş yerlerinde eğitim gören çırak, kalfa ve öğrencilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi gelmektedir. DHA

İlginizi Çekebilir CHP'li Ağbaba: Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi