CHP’li Ağbaba: TÜİK memur ve emeklinin zammına el koydu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Bu yıl da TÜİK'in çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler açlık sınırının altında bir zam artışına muhtaç edildi. Markette, pazarda gıda ürünlerinde fiyat artışı ise son bir yılda yüzde 30'ları buldu. Doğalgaza yüzde 34, elektriğe yüzde 33 oranında zam geldi. Açıklanan enflasyon oranı ile yıl boyunca yaşanan zamlar ve harcama oranlarındaki düşüş karşılaştırıldığında, gerçek enflasyonun yüzde 14,6'lık orandan çok daha fazla olduğu açıktır” dedi.

Ağbaba'nın basın açıklamasından satır başları şöyle:

“5 TL OLAN ÜRÜNÜN FİYATI TÜİK VERİLERİNDE 1 TL”

“TÜİK, 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 14,60 olduğunu iddia etti.

İddia diyoruz çünkü TÜİK halka gerçekleri açıklamakla yükümlü bir kurum olması gerekirken, verileri ayarlama kurumuna dönüşmüş durumda. Markette, manavda, pazarda, kasapta 5 TL olan ürünün fiyatı TÜİK verilerinde 1 TL olarak gösterildi.

Yani son bir yılda her türlü müdahaleye ve manipülasyona rağmen enflasyon oranı bu yılın son ayını yine çift haneyle kapattı.”

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“TÜİK MEMURUN VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMINA EL KOYDU”

“Markette, pazarda gıda ürünlerinde fiyat artışı ise son bir yılda yüzde 30'ları buldu. Son bir yılda doğalgaza yüzde 34, Elektriğe yüzde 33 oranında zam geldi.

Açıklanan enflasyon oranı ile yıl boyunca yaşanan zamlar ve harcama oranlarındaki düşüş karşılaştırıldığında, gerçek enflasyonun yüzde 14,6'lık orandan çok daha fazla olduğu açıktır. Açıklanmış olan oran çalışanların, emeklilerin, asgari ücretlilerin gerçek enflasyonunu yansıtmamakta, bu oran sadece iktidarın isteğini yansıtmaktadır.

TÜİK verilerini manipüle edenler, ülkede ısrarlı bir şekilde ekonomik kriz yokmuş gibi hissettirenler dahi gerçek enflasyon oranlarının bu olmadığını biliyor. Açlık sınırı son bir yılda yüzde 19 artarken, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam geldi.

Bu yıl da TÜİK'in çarpıtmaları sayesinde memur ve emekliler açlık sınırının altında bir zam artışına muhtaç edildi. TÜİK memurun ve emeklinin maaş zammına adeta el koydu.”

8 MİLYON EMEKLİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR!

“DİSK'in yaptığı araştırmaya göre 13,2 milyon emekli ve hak sahibinin 7,9 milyonunun yani yüzde 60'ı asgari ücretin altında gelire mahkûm edilmiş durumda. Emeklilerin yüzde 47'si, yani 4,3 milyon emekli ya iş arıyor ya çalışıyor. Bu rakamlar her geçen yıl daha da artıyor.

Bu şartlar altında emeklilerimizin insanca yaşayabilecekleri bir gelire ihtiyaçları var. Göstermelik ve inandırıcılıktan uzak enflasyon rakamlarının altında ezilmelerine son verilmeli, en düşük emekli maaşını en az asgari ücrete eşitleyecek bir zam düşünülmeli.

Mercimeğin fiyatı yüzde 59, yumurtanın fiyatı yüzde 76, Ayçiçek yağının fiyatı yüzde 34, kuru fasulyenin fiyatı yüzde 35 artmış, gıda fiyatları böyle artarken enflasyonu don lastiğinden, triger kayışından, pinpon topundan hesaplıyorlar. Hepimizle dalga geçiyorlar! Türkiye' de her gün yaşanan 5 iş cinayetinden biri emeklilik çağında olan işçilerden oluşuyor.”

“İKTİDAR MİLLİ VE YERLİLİĞİNİ EMEKLİSİNE GÖSTERSİN!”

“Yeni yılın ilk gününde doğalgazdan elektriğe her şeye zam gelirken bu ülkede 8 milyona yakın emekli asgari ücretin altında geçinmeye çalışıyor. Tefecilere milyar dolarlarca faiz ödeyen iktidar, dilinden düşürmediği milli ve yerliliği kendi emeklisine de göstermeli.

Her ne kadar asgari ücrete yapılan artış kabul edeceğimiz bir seviyede olmasa da; Emekli maaşlarına da en az asgari ücret oranında yani yüzde 21,56 oranında artış yapılmalı; en düşük emekli maaşı ise 2825 TL'ye yükseltilmelidir. Kaldı ki TÜİK gıda enflasyonunu yüzde 20,61 olarak açıklanmıştır. Bu durumda memur ve emekliklere verilen enflasyon zammı gerçek enflasyonun çok altındadır.”