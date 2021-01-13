CHP’li belediyede en düşük maaş 4 bin 200 TL oldu

Eskişehir Mahmudiye ilçe belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şubesi arasında süren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Belediye- İş Sendikası Eskişehir Şubesi ile bir süredir devam eden görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 4 BİN 200 TL

2021-2023 yılları arasını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi, CHP’li Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, Belediye-İş Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek tarafından imzalandı. Mahmudiye Belediye Personel Limited Şirketi kadrosunda yer alan işçileri kapsayan toplu sözleşme ile çalışanların ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde önemli oranda iyileştirmeler yapıldı. Aylık ortalama en düşük ücret 4 bin 200 lira, yılda 2 maaş ikramiye ile birlikte 4 bin 520 TL olarak belirlendi.

EMEK EN YÜCE DEĞER

‘Emek en yüce değerdir’ anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, bugün olduğu gibi yarın da çalışanların her türlü sosyal ve sendika haklarının kazanılması için, elimizden gelen desteği sonuna kadar vereceğiz. Alın terinin, emeğin ve elleri nasır tutan çalışanlarımızın, emeğinin karşılığı asla para ile ödenmez ve ölçülmez. Belediyemizin imkanları gün geçtikçe daha iyiye gitmektedir. Her zaman çalışanlarımızın refah içerisinde yaşaması için ve geleceğimizin teminatı olan çalışanlarımızın çocuklarının geleceği ve istikbali için emekçinin hakkını korumaya devam edeceğiz, önümüzdeki 2 yılı kapsayacak sözleşmenin, işçilerimiz ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

YÜZDE 50 İYİLEŞTİRME YAPILDI

Belediye-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Moripek, işçilerin alacakları ücretlerin sosyal haklarla yüzde 50'nin üstünde iyileştirildiğine dikkat çekerek, “Tüm Belediye Personel Limited Şirketi personeli olan arkadaşlarımızın aldıkları ücretlerin üstüne yüzde 50'nin üstünde bir iyileştirme yapılarak yeni yılda hayata geçirmiş bulunuyoruz. Başkanımıza, emeği geçen Başkan Yardımcımıza, bürokratlarımıza ve ilgililere çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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