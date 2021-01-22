CHP’li belediyede en düşük maaş 5 bin TL oldu

İzmir’in Buca Belediyesi’nin DİSK Genel İş Sendikası ile yaptığı toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri dün akşam saatlerinde uzlaşmayla sonuçlanıp, yüzde 70 oranında zamma imza atıldı.
Buca Belediyesi en düşük işçi maaşını 5 bin TL olarak belirledi. İşçiler, “İşçi başkan el ele güzel günlere” yazılı pankartlar açtı.
“ÜCRET ADALETSİZLİĞİ KALMADI”
31 Mart’ta başkan seçildiğini ve 2 Nisan’da görevi devraldığını hatırlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, şöyle konuştu:
* O gün ilk uğradığım yer temizlik işleri şantiyesiydi. Orada bir söz vermiştik.
* ‘Ücretteki adaletsizliği kaldıracağız, sahadaki emekçiye, parkları temizleyen, Buca’nın tüm çöpünü temizleyen, yağmur çamur kar dinlemeden bizlerin mutluluğu ve sağılığı için çalışan o emekçilerin alın terlerini yerde bırakmayacağız' dedik. O dediğimizi de yaptık.
* Artık Buca Belediyesi’nde herhangi bir ücret adaletsizliği kalmadı. Bunun için verdiğimiz zam oranı bizi hiç ilgilendirmiyor. Biz bu maaşları ödeyebilecek kudrete de sahibiz.
* Daha fazlasını da öderiz inşallah. Gelecekte çok daha iyi toplu sözleşmeler yapacağımıza inanıyorum. Ama bugün elimizden bu geldi.
“ASLINDA BU ÜCRETLER DE YETERLİ DEĞİL”
Kılıç sözlerinin devamında şunları söyledi:
* Bu ücretler ananızın ak sütü gibi helal olsun. Bu ücretlerin de halen yeterli olduğunu düşünmüyorum bu yaşam koşullarında.
* Yoksulluk sınırının 7 bin liraları bulduğu bir koşulda, bu ücretler de aslında halen makul değil. Ama tabii ki bizim de gelirlerimiz belli.
* Sizlerden artık şunu istiyorum; işinize sımsıkı sarılın, parklarımız, sokaklarımız pırıl pırıl olsun. Bizler de bu halkın karşısına alnımız ak çıkalım.