CHP’li Budak: 2019’daki turizm gelirine 2024’te bile ulaşılamayacak

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, 5 Eylül’de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Orta Vadeli Program’da (OVP) turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik herhangi bir özel önlem öngörülmemesini eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Orta Vadeli Program’da (OVP) turizm gelirlerinin artırılmasına yönelik herhangi bir özel önlem öngörülmemesini eleştiren CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, iktidarın turizm sektörü açısından ortada elle tutulur bir program, politika önerisi olmadığını söyledi.

İktidarın pandemi boyunca turizme yönelik uyguladığı politikaların sektörü mutlu etmekten uzak olduğuna dikkat çeken Budak şöyle konuştu:

“Açıkladıkları Orta Vadeli Program'da 2021 yılı için 17, 2022 yılı için 25, 2023 için 30, 2024 içinse 34 milyar dolar turizm geliri öngörüyorlar. Turizm gelirlerinin 5'inci yılın sonunda ancak eski seviyesine yaklaşacağını itiraf etmişler. Bu gelire de, nitelikli yatak kapasitesini artırarak, turizm kentlerine uluslararası uçuşları artırarak, turizmi çeşitlendirerek ve Türkiye'nin tanıtımını artırarak ulaşacaklarmış. Zaten bu ülke mevcut yatak kapasitesi, uçuş sayısı ve turizm çeşitliliği ile 2019 yılında sizin 2024 yılında öngördüğünüz gelirden daha fazla turizm geliri elde etti. Programın ne kadar ciddiyetsiz hazırlandığı buradan bile belli oluyor. Hükümetin turizm politikalarını neresinden tutsak elimizde kalıyor. Olağanüstü bir krizden geçen sektöre olağan politikalarla nefes aldıramazsınız”

TURİZMDE ACİLEN YAPILMASI GEREKENLER

Pandeminin başından beri yapılacakları sürekli tekrarladıkların belirten Budak; “İktidar yine de bildiğini okumaya devam ediyor. Bir an önce Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) sektör için yeniden devreye alınmalı ve 2022 yılı sonuna kadar uygulanmalı. Turizm sektörünün üzerindeki yükleri hafifletmek için pandemi öncesi uygulamaya konulan Turizm Tanıtım Payı ödemeleri ve henüz uygulanmaya başlamayan Konaklama Vergisi ödemeleri tamamen kaldırılmalı. Konaklama sektörüne yönelik uygulanan KDV indirimi 2024 yılı sonuna kadar sektörde faaliyet gösteren tüm işletmeleri kapsayacak şekilde uzatılmalı. Turizm sektöründe istihdamın korunmasına yönelik istihdam teşvikleri açıklanmalı. Sektörde faaliyet gösteren işletmelere düşük faizli krediler tahsis edilmeli” dedi.

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