CHP’li Çakırözer: TCDD AKP’nin çiftliği oldu

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 2019 yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybeden AKP'nin belediyede işsiz kalan yöneticilerinin TCDD ve bağlı kuruluşlarına üst düzey yönetici ve yönetici yardımcısı pozisyonunda atamalarının yapıldığını açıkladı.

AKP'NİN ÇİFTLİĞİ OLDU

TCDD'deki siyasi atamalarla yetinilmediğini söyleyen Çakırözer, siyasi atamaların ardından, Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile daire başkanı kadrosu ihdas edilmeden Yönetim Kurulu kararı ile Daire Başkanlıkları kurulduğunu duyurdu.

İBB'nin AKP'den CHP'ye geçmesinin ardından yönetici pozisyonundaki isimlerin TCDD'de ve bağlı kuruluşlardaki farklı müdürlüklere yönetici olarak atandığını söyleyen Çakırözer, “2021 yılının daha ilk günlerinde siyasi kadrolaşma ve liyakatsiz atama demir yollarında bir kez daha yüzünü gösterdi. AKP döneminde İBB'de görev yapan isimlerin TCDD'ye atamaları yapılarak demir yolları AKP'lilerin arka bahçesi haline getirildi” dedi.

İSİMLERİ LİSTELEDİ

Çakırözer, AKP döneminde İBB'de olan ve sonrasında TCDD'ye geçenlerin listesini şu şekilde paylaştı:

“TCDD Genel Müdür Yardımcısı/Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akbaş, Trafik ve İstasyon Yönetimi Daire Başkanı Abdullah Özcanlı, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Ayaz, Modernizasyon Dairesi Başkanı Hasan Pezük, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı Dr. Abdullah Önder Türkoğlu, Bilgi Teknolojileri Daire Bşk. Yrd. Şahabettin Çağlar, 1.Hukuk Müşaviri Av. Ercan Atasever, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Şems Çakıroğlu 1.Bölge Müdürü Necmettin Acar, TÜRASAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Metin Yazar, TÜRASAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu üyesi İrfan İpşir, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu üyesi Enver Mamur, TÜRASAŞ Yönetim Kurulu üyesi Murat Baştor İBB'den sonra TCDD ve bağlı kurumlarına yönetici olarak atandı.”

HUKUKSUZ DAİRE BAŞKANLIĞI

İBB'deki bürokratların TCDD'ye atanması ile yetinilmediğini, TCDD'de daire başkanlığı kadrosu ihdas edilmeden Yönetim Kurulu kararı ile Eğitim Dairesi Başkanlığı kurulduğunu ifade eden Çakırözer, “Yönetim Kurulu kararı ile hukuksuzca kurulan daire başkanlığının birimleri oluşturulamazken, yeni kurulan Daire Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı içinde yürütülmeye başlandı.

Daire Başkanlığına ise, İnsan Kaynakları Dairesi Başkan Yardımcılarından Hüseyin Arslan görevlendirildi. Yeni kurulan daire başkanlığının kadro ihdası yapılamayınca, akıllara durgunluk veren bir çözüm bulundu. 5 Mart 2021 tarihli toplantıda Yönetim Kurulu kararıyla Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanı İbrahim Çelik, Teftiş Kurulu başmüfettişi olarak atandı.

Ondan boşalan daire başkanı kadrosuna Hüseyin Arslan atanarak daire başkanı olması sağlandı. Asıl hukuksuzluk bundan sonra başladı. Arslan'a Personel Hareketleri tarafından atama onayı verilirken, ‘Eğitim Dairesi Başkanlığı görevini yürütecektir' dipnotu düşüldü.

Çelik'in Teftiş Kurulu Başmüfettişi olarak atama işleminde ise, ‘Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı görevini yürütecektir' dipnotu yer aldı. İbrahim Çelik, Hüseyin Arslan'ın doldurduğu Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı kadrosuna vekâlet ederken, Hüseyin Arslan da ihdas edilmeyen Eğitim Dairesi Başkanlığı kadrosuna vekâlet ediyor” şeklinde konuştu.

DEMİR YOLUNU DEMİR YOLCULAR YÖNETMELİ

Yapılan siyasi atamalar ile kanuna aykırı daire başkanlıklarına tepki gösteren CHP'li Çakırözer, “Bu yapılanların kamu hukukunda örneği yok. Böyle hukuksuzluk olmaz. Tüm bu liyakatsiz, hukuksuz atamalar koskoca TCDD kurumunu bitirmektedir” dedi.

Yapılan atamalarla TCDD'nin işin ehli olmayan insanlara teslim edildiğini söyleyen Çakırözer, “Bu durum sadece TCDD'de değil, tüm kamu kurumları için geçerli. İşin ehli olmayan, kurum kültürüne yabancı, demir yollarını bilmeyen kişilere kurum yönetimi vermek, demiryollarına geri dönüşü mümkün olmayacak zararlar verdi ve vermeye devam edecek. Demir yolunu demir yolcular yönetmeli” diye konuştu.