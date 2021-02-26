CHP’li Erbay: Turizm sezonunu kurtarmak için aşı önceliği şart

CHP Muğla Milletvekili Av. Burak Erbay, Covid-19 salgını nedeniyle turizm sektöründe yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gündeme getirdi. Turizm sektörünün sağladığı döviz girdisi ve birçok sektörlere verdiği katkı nedeniyle lokomotif bir sektör olduğunu söyleyen Erbay, “Avrupa'da büyük bir hızla devam eden aşılama çalışmaları 2021 turizm sezonunda umut vadedebilmesi için turizm sektörü çalışanlarına aşılama sıralamasında öncelik sağlanmalıdır” dedi.

TURİZM SEKTÖRÜNDE 1,3 TRİLYON DOLARLIK GELİR KAYBI YAŞANIYOR



TBMM'de CHP adına söz alan CHP'li Erbay, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre de dünya turizm sektöründe 1,3 trilyon dolarlık gelir kaybı yaşandığını, dünya turizminin 2019 yılı seviyesine dönmesinin dört yılı alacağını söyledi. Turizm gelirlerinin Türkiye ekonomisi için çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Erbay, “Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında önemli oranda gelir kaybı yaşandı, ancak Avrupa'daki hızlı aşılama çalışmaları sonucunda 2021 turizm sezonunun hareketli geçme ihtimali ortaya çıktı” dedi.

“TURİZM ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”



“Turizm sektörü, sağladığı döviz girdisi ve istihdam ile ülke ekonomimize büyük katkı sağlayan, stratejik bir sektördür” diyen Av. Erbay şöyle konuştu:

* Bu sektörün sağladığı döviz girdisi Türkiye ekonomisinin iki temel sorunu olan dış ticaret açığı ve cari işlemler açığının kapanmasında önemli bir faktör oluşmaktadır. 2019 yılında ülkemize 52 milyona yakın turist gelmiş ve yaklaşık 35 milyar dolar döviz girdisi elde edilmiştir. Covid-19 salgını nedeniyle sektör olumsuz yönde etkilenmiştir. 2020 yılında ülkemize gelen turist sayısı 16 milyona, turizm geliri de 12 milyar dolara geriledi. Bu tablo, ülkemiz ekonomisi açısından çok büyük bir kayıptır.

“TURİZM LOKOMOTİF BİR SEKTÖRDÜR”



Ülkemizin toplam yatak kapasitesinin yaklaşık 2 milyon olduğunu, bu sektörün 3 milyon 500 bin kişiye istihdam sağladığını da hatırlatan Burak Erbay, “Ailelerle birlikte yaklaşık 12 milyon kişiye geçim kapısı olmaktadır. Diğer yandan turizm sektörü taşımacılıktan tekstile, tarımdan hayvancılığa kadar birçok sektörü de ilgilendiriyor. Yani bu sektör çarpan etkisiyle milyonlarca insanı etkilemektedir” diye konuştu.

“VERİLEN DESTEK YETERLİ DEĞİL”

Dünya çapında birçok ülkenin bu zor koşullarda işletmelere karşılıksız destek vererek vatandaşlarının bu süreci en az mağduriyetle atlatmasını sağladığını da sözlerine ekleyen Erbay sözlerini şöyle sürdürdü:

* Maalesef ülkemizde birçok sektörde olduğu gibi turizm sektörü de gerekli desteği alamadı. Gayrimenkul satış sitelerinde 5 yıldızlı otellerden butik otellere kadar birçok otelin satışa çıkarıldığı görülüyor. Geçtiğimiz günlerde Halk Bankası ile TÜRSAB arasında 100 bin TL'lik bir protokol imzalandı.

* Bu olumlu, ancak geç kalınmış bir adımdır. Bu kredilerin faiziyle birlikte altı ay sonra geri ödenmesi gerekiyor. Eğer gerekli hazırlıklar yapılmazsa, gerekli tedbirler alınmazsa, turizm sektöründe çalışanlar aşılanmaz ve turistler gelmezse bu kredilerin ödenmesi mümkün değildir.

“TURİZM SEKTÖRÜ YENİ DÜZENLEMELER BEKLİYOR”



Turizm sektörünün temsilcileri birçok konuda yeni düzenleme ve destek paketleri beklediğini de sözlerine ekleyen Dr. Erbay şunları söyledi:

* SGK ve KDV gibi ödemeleri kriz dönemi boyunca kaldırılmalı. Mevcut krediler faizsiz olarak bir yıl ertelenmeli. Tur operatörü, konaklama ve yeme-içme sektörü işletmelerine, Avrupa'daki örneklerinde olduğu gibi karşılıksız destek verilmeli. Bu tür adımlar sektör temsilcileri ve çalışanlar için büyük önem taşıyor. Ayrıca salgın nedeniyle büyük rağbet gören yat ve tekne turizminde KDV oranı, otel konaklamalarında olduğu yüzde 1'e indirilmeli, alkol satışı yapmayan bu tür işletmelerde TAPDK vergisi tamamen kaldırılmalıdır.

“AŞILAMA SAYILARINDAKİ HIZLI ARTIŞ UMUT VADEDİYOR”



Dünyada aşılama çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini de sözlerine ekleyen Burak Erbay, “Sezonun başlayacağı yaz aylarına kadar Avrupa ülkelerini nüfuslarının büyük bir bölümünü aşılaması ön görülüyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson 17 Mayısta yasakların kalkacağını işaret etti. Bu açıklama rezervasyonlarda önemli bir hareketlenme meydana getirdi. Ev sahibi olarak bizim de gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

“GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIP SEZONA HAZIRLANMALIYIZ”



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Yerinde Karar Yöntemi doğru bir yöntem olduğunu da ifade eden Erbay şu ifadeleri kullandı:

* Sağlık Bakanı'na, Turizm Bakanı'na ve tüm yetkililere sesleniyorum: Tabi ki öncelikli olarak eğitimciler ve güvenlik görevlileri aşılanmalı daha sonra da gecikmeden turizm çalışanları aşılanmalı ve 2021 turizm sezonunun da kaybedilmesinin önüne geçilmelidir.

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