CHP’li Gürer’den faturalar için öneri

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, faturalarını ödemekte zorlanan dar gelirli vatandaşlar için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Gürer, kanun teklifinde elektrik ve doğalgaz tüketim vergisi, çevre temizlik vergisi, katma değer vergisi, elektrik faturalarına eklenen TRT payı ve enerji fonu kesintisi ile doğalgaz özel tüketim vergisinin, bu yılın sonuna kadar vatandaşın ödeyeceği faturalardan muaf tutulmasını istedi.

“VATANDAŞ FATURALARI ÖDEYEMEZ DURUMDA”

Pandemi sürecinin yarattığı olumsuz tablo ve ekonomik krizde vatandaşların fatura ödemekte zorlanmasını, hazırladığı kanun teklifine gerekçe olarak sunan Gürer, “Ülkemizde yaşanan olumsuz ekonomik koşullar ve pandeminin olumsuz etkileri ile beraber halkın büyük bir bölümü için sürdürülebilir bir hayat yaşama meselesi, toplumsal bir sorun haline gelmiştir” dedi.

“ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARI BIKTIRDI”

Pandemi sürecinde yaşamını idame ettirmeye çalışan halkın mecburi giderler listesinde en üst sırada elektrik, su ve doğalgaz faturalarının yer aldığına dikkat çeken Gürer, “2 yıllık süreç zarfında elektrik, su ve doğalgaz faturalarına gelen zamlar, faturalardaki fahiş vergiler ve haksız katma payları genelde halkın tamamını, özelde ise dar gelirli vatandaşları mağdur etmektedir. Salgın döneminde dahi dağıtım bedeli, enerji fonu, TRT payı, belediye tüketim vergisi, KDV gibi vergi ve fonların faturalara yansıtılmaya devam edilmesi mağduriyetlerin artmasına sebebiyet vermektedir” diye konuştu.

“40 MİLYON İNSAN AÇLIK SINIRININ ALTINDA YAŞIYOR”

Gürer, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle pandemi sürecinde üretimin önemi bir kez daha anlaşılmakla beraber üretim sürecinde üreticinin en önemli girdilerinin başında elektrik, su ve doğalgaz gelmektedir. Bu girdilerde yaşanan maliyet artışları üreticiler açısından ciddi sorunlar ortaya çıkartmaktadır.

Örneğin tarımsal sulamada kullanılan elektriğe gelen zamlar üreticiyi zorlamakla beraber üreticilerin satın aldığı elektriğin yanında ek vergi ve fonların eklenmesi üretim aşamasında katlanması zor maliyet artışları ortaya çıkarmaktadır. Bu sürecin sonucunda ise faturalarını ödeyemeyen üreticinin elektriğinin kesilmesi hem üretimi sekteye uğratırken hem de üreticiyi ciddi anlamda mağdur etmektedir.

Ülkemizde 40 milyon insanın açlık sınırı altında yaşadığı bir dönemde doğalgaza ve elektrik gelen zamların yanında faturalarda tahsil edilen vergi ve fon tutarları, ödenemeyen faturalar yığının oluşmasına neden olmakta ve bunun sonucunda da ciddi mağduriyetlere sebebiyet vermektedir”

GÜRER'İN KANUN TEKLİFİ

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in Belediye Gelirleri Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu, Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tekilifi’nin ayrıntıları şöyle :

MADDE 1- 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 8- 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında elektrik ve havagazı tüketimi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisinden istisnadır.”

MADDE 2- 2464 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- Konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında çevre temizlik vergisinden müstesnadır.”

MADDE 3- 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 42- 1/1/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında yapılan su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji dağıtımları vergiden müstesnadır.”

MADDE 4- 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 7- Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca hesaplanması gereken pay, 1/1/2021 ile 31/12/2021 tarihleri arasında hesaplanmaz.”

MADDE 5- 25/8/1986 tarihli ve 3291 sayılı kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Kanunun Ek 2'inci maddesinde belirtilen şekilde hesaplanan katkı payı, 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında elektrik faturalarına yansıtılmaz.”

MADDE 6- 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 9- 1/1/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasında konutlarda kullanılan doğalgaz özel tüketim vergisinden müstesnadır.”