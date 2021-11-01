CHP’li vekil bütçe görüşmelerinde 2 faturayı örnek gösterdi: Vatandaş resmen soyuluyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, aralarında bir yıl fark olan aynı hanenin faturasını göstererek, "Özelleştirme politikaları, vatandaşa pahalılık, zam ve enerji yoksulluğu olarak geri dönmekte. Vatandaş resmen soyuluyor. Bu faturalar bir yıl önceki temmuz ayı ve bugünkü ağustos ayına ait faturalar. İki fatura arasında elektrikte yüzde 30 dolayında artış var" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde konuşma yaptı. Doğalgaza yapılan zamlara ilişkin Girgin, “Genel Başkanımız bir kez daha haklı çıktı. İktidar enerji şirketlerine teslim oldu ve bu sabah doğal gaza gelen zamla uyandık. Kara kış fonu acilen oluşturulmalı ve enerjideki vergi yükleri ve zamlar bu fondan karşılanmalıdır” dedi.

ARALARINDA BİR YIL FARK OLAN 2 FATURAYI GÖSTERDİ

“Özelleştirme politikaları, vatandaşa pahalılık, zam ve enerji yoksulluğu olarak geri dönmekte. Vatandaş resmen soyuluyor” diyen Girgin, konuşması sırasında aynı haneden iki farklı fatura göstererek, “Bu faturalar bir yıl önceki temmuz ayı ve bugünkü ağustos ayına ait faturalar. İki fatura arasında elektrikte yüzde 30 dolayında artış var. Ocak ayından beri elektriğe gelen yüzde 30 zamma karşılık hangi memure, hangi emekliye, hangi işçiye son bir yılda yüzde 30 oranında zam yaptınız?” diye konuştu.

“ARADA KİMLER ZENGİN EDİLİYOR?”

Girgin, konuşmasına şöyle devam etti:

* Son 3 yılı ele alırsak, konutların ödediği elektrik birim fiyatı 2018'in başında 45 kuruştan, 2021'in sonunda 91,5 kuruşa çıktı.

* Doğalgazda da durum aynı. Konutlarda kullanılan bir metreküp doğalgaz, 2018'in birinci döneminde 114 kuruş iken 2021'in ikinci döneminde 149 kuruştan faturalara yansımakta.

* EUAŞ'tan 24 kuruşa çıkan elektrik halka neredeyse 4 katına, 92 kuruşa satılıyor. Sayın bakan, arada kimler zengin ediliyor? Üstelik elektriğe yeni zam da kapıda.

* Ekim ayında açıklanması gereken yeni elektrik tarifesi hâlâ yayımlanmadı. Enerji fiyatlarının, enflasyon hesaplamalarından çıkarıldığını göz önüne aldığımızda iktidar, 2021 yılının kasım ve aralık aylarına yüklü bir zam oranıyla girmeyi mi amaçlamaktadır?

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