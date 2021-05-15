Çiftçi borç batağına saplandı, ithalat kapısı sonuna kadar açıldı

Tarımda “Paramız var ki ithal edebiliyoruz” zihniyetinin faturası ağır oldu. 19 yıllık AKP hükümetleri döneminde çiftçiler her geçen borç batağına saplanıp traktörlerini bile haczetmek zorunda kalırken, tarımda ithalatın kapısı sonuna kadar açıldı. Türkiye, geçen yıl tarım ithalatına 9.5 milyar dolar öderken, AKP iktidarları döneminde tarım ithalatına harcanan para ise 117 milyar dolara ulaştı.

2.7 MİLYON KİŞİ İŞSİZ

Bu süreçte tarımda 2 milyon 742 bin kişi işsiz kaldı. 654 bin üretici Çiftçi Kayıt Sistemi'nden ayrıldı. Tarımsal desteklerden 210 milyar alacağı olan çiftçinin bankalara olan borcu ise 2.4 milyar liradan 142 milyara yükseldi. 35 milyon dönüm tarım arazisi üretim dışı kaldı. CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AKP'nin uyguladığı politikalarla Türkiye'yi tarımda ithalatçı ülke haline getirdiğini belirterek, şunları söyledi:

ÇİFTÇİ KAN KAYBEDİYOR

“Çiftçimiz bugün 84 milyon insanımız ile birlikte 5 milyona yakın sığınmacı ve milyonlarca turisti besliyor. Ama çiftçi kan kaybediyor, AKP oldukça da kan kaybetmeye devam edecek. AKP uyguladığı politikalarla tarımda ithalatçı bir ülke haline geldi. AKP'nin iktidar olduğu günden bugüne tarımsal ürün ithalatına 117 milyar dolar ödendi. Bu sürede ülkemizde yetişmesi mümkün olan 74 milyon ton buğday ithalatına 19.4 milyar dolar ödendi. Yetmedi 300 bin ton kırmızı et ithalat edilerek karşılığında 1.4 milyar dolar ödendi. 5 milyon ton arpa ithalatına 1.2 milyar dolar, 5.8 milyon ton pirinç ve çeltik ithalatına 2.7 milyar dolar, 23.3 milyon ton mısır ithalatına 5.4 milyar dolar, 14.6 milyon ton pamuk ithalatına 24.4 milyar dolar, 4 milyon ton mercimek ithalatına 2.7 milyar dolar ödendi. Son 2 yıldır yaşadığımız yağış düşüklüğünün sonucu olarak tarlarımız kurumaya başladığı bu dönemde de çiftçimiz desteksiz bırakıldı.”

Sarıbal, AKP iktidarları öncesinde tarımın gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı yüzde 10.2 iken bu oranın her yıl daha da azalarak yüzde 6.6'ya düştüğünü vurguladı.

AB ÇİFTÇİYE DESTEĞİ ARTIRDI, TÜRKİYE HAKKINI BİLE VERMEDİ

Orhan Sarıbal, Avrupa Birliği ülkelerinin pandemi öncesinde çiftçisine yıllık 60 milyar Euro destek verirken, pandemi ile birlikte bu miktarı daha da artırdığını vurguladı. Ülkemizde ise salgının ve kuraklığın da etkisiyle üreticilerin ürününün tarlada kaldığını vurgulayan Sarıbal, “Üreticilerimiz tarımsal destekleme bütçesinden hak ettiğini de alamadı. Son 2 yıldır yağış düşüklüğünün sonucu olarak tarlalarda kuruma başladığı bu dönemde çiftçimiz desteksiz bırakıldı” diye konuştu.