Çiftçinin ocağını icra ateşi söndürdü

Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatifi'nden hayvancılık ve tarımsal kredi kullanan çiftçiler icrayla perişan oldu. 700 bin liralık hayvancılık kredisi ve 50 bin liralık tarımsal kredi borcunu ödeyemeyen kardeş 2 çiftçinin 300 dönüm tarlası, traktörleri, hayvanları ve çiftlikleri icralık oldu.

Mehmet SERBES

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Adana’nın Karaisalı İlçesi’ne bağlı Aktaş Köyü’nde 70 büyükbaş ve 300 küçükbaş hayvanı bulunan, 300 dönümlük arazilerinde ise silajlık mısır, buğday ve ayçiçeği üreten çiftçiler Süleyman Göden ve kardeşi Niyazi Göden, 2020 yılında Ziraat Bankası’ndan 700 bin liralık hayvancılık kredisi kullandı.

Çiftçilik yapan Göden kardeşler, Tarım Kredi Kooperatifi’nden de 50 bin liralık tarımsal kredi borçlanmasına girdi. Hayvancılıkta girdi maliyetlerinin fahiş oranda artmasına rağmen süt ve et fiyatlarının yerinde saymasından kaynaklı kredi borçlarını ödeyemeyen Süleyman ve Niyazi Göden, icra kararıyla mağdur oldu.

700 bin liralık kredi borçları 2 milyon liraya, 50 bin liralık kredi borçları da 180 bin liraya çıkan çiftçi Göden kardeşlerin tarla, traktör ve araçlarıyla hayvanları ve çiftlikleri icradan satışa çıkarıldı. Hayvancılık yaparken kullandığı kredi nedeniyle yaşadıklarına isyan eden Süleyman Göden, şöyle konuştu:

HER ŞEYİMİZE EL KOYDULAR

– Kredi borçlarını ödeyemedik ve ağabeyim de kefil olduğu için 700 bin liralık kredi borcum faiziyle birlikte 2 milyon liraya çıktı. Her şeyimize el koydular. Özel bankalara yapılan yardımlar bize yapılmadı. Biz bu hale düşmek için kredi kullanmadık. Bu krediyi üretmek, faydalı işler yapmak için kullandık. Maalesef yüksek maliyetlerden dolayı bu duruma düştük. Bu topraklar bize dedelerimizden kaldı, şimdi ise Ziraat Bankası tarafından bu topraklar satılıyor.

4-5 MİLYONLUK ARSAYI 2 MİLYONA SATTILAR

– 1 milyon lira değer biçilen yerlerimizi 200 bin liraya, 4-5 milyon değer biçilen yerlerimizi 2 milyon liraya sattılar. Ya bu hükümet bize yardımcı olsun, ya da “Kardeşim biz sizi gözden çıkarttık” desinler. Ben AKP üyesiyim, köy başkanıyım. Bizi bu hale getirsinler diye mi rey verdik? AKP milletvekilleri halimizi sormuyor. Kimse bizi dinlemiyor. Sessiz kitle ağlıyor.

1650 LİRALIK GÜBRE 5200 LİRA OLDU

– Hamile hayvanlar kesime gidiyor. İnsanlar kurtulmaya çalışıyor. Geçen yıl kullandığım ÜRE gübresi 1650 liraydı, şimdi 5200 lira oldu. İnsan Allah’tan korkar ya. Bizi bitirmeye hevesliler. Tarım Bakanı çıkmış, “Çiftçinin moralini bozmayın” diyor. Benim bekam gitmiş bekam. Arazilerimi satmış devletin bankası. Ne varsa satmış, hatta bitiremediler bir ikisini gelecek hafta satacaklar. Bu arazileri çiftçiler değil, işin emlakçıları alıyor. Allah’tan korkun.

TRAKTÖRLERİMİ SATTILAR

Tarım Kredi Kooperatifi’nden 50 bin liralık tarımsal kredi kullandığını söyleyen Niyazi Göden ise, “Çektiğim krediyi ödeyemedim. Borcum 180 bin liraya çıktı faiziyle. Arabam karakolda bağlı. Traktörlerimi de sattılar zaten. Çiftçilik yapacak hal bırakmadılar” diye konuştu.

CHP’Lİ BARUT: İSTİFA EDİN

CHP Karaisalı İlçe Başkanı Mustafa Eren ve partililerle birlikte icralık olup perişan hale gelen çiftçilerin dramına yerinde tanık olan ve sorunlarını dinleyen CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut ise şunları kaydetti:

– Tarımın ve çiftilerin sorunlarını anlatmaktan dilimizde tüy bitti ama Mısır’daki sağır sultan duydu, Tarım Bakanı ve iktidar duymadı. Üreticilerimiz burada da perişan haldeler. Ziraat Bankası’ndan kullandıkları 700 bin lira, 2 milyona çıkıyor. Tarım Kredi Kooperatifinden kullandıkları 50 bin liralık kredi 180 bin lira oluyor.

– Allah’tan korkun, kuldan utanın. Adeta tefeci faizi gibi faizlerle çiftçi perişan edildi. Üreticilerimizi destekleyin diyoruz. Tarım çöktü, işçi ve memur bitti. Üreticilerin halini görmüyorlar, rahatlarına ve keyiflerine bakıyorlar. Gelin yol yakınken dönün, üreticileri destekleyin ya da bırakın, istifa edin!