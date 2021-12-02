Çiftçinin üretecek gücü kalmadı

Tarımdaki kronik sorunlar üretici ve market arasındaki fiyat makasını 9 kata çıkarırken yüksek üretim maliyetleri nedeniyle verimi düşük etiket fiyatı yüksek bir sezon bekleniyor.

Sayime BAŞÇI

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Yüksek maliyetler altında ezilen çiftçi topraktan kopmaya ve gübresiz ekim yapmaya başlarken, bu yıl kuraklığın vurduğu tarımı, gelecek yıl ise verimsizlik ve düşük rekolte tehlikesi bekliyor. Bu sezonda başta buğday üretimindeki yüzde 20'lik düşüş olmak üzere pek çok ekim alanında rekolte düşüşleri yaşayan tarım sektörü ve çiftçi, artan maliyetler nedeniyle ekimlerde gübre kullanmaktan vazgeçerken, gelecek yıl düşük verim nedeniyle gıda zamlarının yeni rekorlara imza atması öngörülüyor. Çiftçi ile birlikte tüketicinin de yüksek fiyatlar karşısında mağduriyetinin devam edebileceğini kaydeden Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, “Bu sene kuraklığın etkisiyle küçülen tarım sektöründe, önümüzdeki yıl kuraklığın yanında yetersiz gübre kullanımı da büyük bir risk olarak görülmektedir. Ülkemizde ithal enflasyonun ve stokçuluğun panzehiri üretimdir. Üretimi artırmaktan başka çaremiz yoktur” dedi.

%50 FİYAT DESTEĞİ VERİLMELİ

Yaptığı açıklamalarda kışlık ekimlerin yapıldığı bu aylarda gübre kullanımının yoğunlaştığını vurgulayan Bayraktar, gübre fiyatlarındaki yüzde 441'e ulaşan rekor artışları çiftçinin karşılayamadığını aktardı. “Bu üreticilerimizin gübre kullanmadan ekim yapmalarına neden oluyor. Bu durumun yarattığı verim düşüklüğü ve bitkisel üretimin azalmasına bağlı olarak tarım ve gıda ürünlerinde yaşanacak fiyat artışlarından tüketicilerimiz de etkileniyor” açıklamasını yapan Bayraktar, mazotta olduğu gibi gübre fiyatının yüzde 50'sinin de destek olarak verilmesi gerektiğini aktardı. Kasım ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 9 kata yaklaştığını vurgulayan Bayraktar, fiyat makasının rekor kırdığı limonun ise alıcı bulamadığını ve dalında kaldığını kaydetti.