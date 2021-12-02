Çiftçiye ölüm fermanını imzalattılar

Fiyatların normal seyrettiği dönemde imzalanan sözleşmeler çiftçiyi zora soktu. Uluslararası firmalar, baz alım fiyatı 3 bin 600 liraya çıkan mısırı çiftçiden zorla 1700 liraya alıp kârını katlıyor, çiftçi ise batağa sürükleniyor.

Erdoğan SÜZER

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Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Başkanı ve Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Ömer Güler, artan maliyetler ve kuraklık kıskacında ezilen çiftçilerin şimdi de sözleşme zulmüyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.

Başkan Güler, tekel konumundaki yerli ve yabancı şirketlerin kurlardaki aşırı artıştan önce çiftçilere imzalattıkları sözleşmeleri bugünlerde ortaya atıp çiftçinin elindeki ürünleri aşırı ucuz fiyatlarla topladıklarını söyledi.

İmzalanan sözleşmelerin zaten zor durumdaki çiftçiler için adeta ölüm fermanına dönüştüğünü ifade eden Başkan Güler, kurun ve maliyetlerin artmasıyla baz alım fiyatı 3 bin 600 lira olan bir ton mısırın eski sözleşmeler sayesinde çiftçinin elinden 1700 liraya alındığını açıkladı. Güler, Türk çiftçinin uluslararası tekellerin insafına terk edildiğini söyledi.

TYAB Başkanı Güler, son zamanlarda bazı yerel firmalar ile küresel ölçekte üretim yapan büyük şirketlerin, çiftçilerle daha önce yaptıkları sözleşmeleri adeta bir sömürü aracı olarak kullandığını belirtti.

Güler, firmaların çiftçinin mecburiyetinden faydalanarak attırdıkları imzalara güvenerek yeni piyasa şartlarını hiçe saydığını ve bu sözleşmelerin çiftçinin ölüm fermanına dönüşmeye başladığını söyledi.

Firmaların TÜRKTOB ile Tarım ve Orman Bakanlığı nezdinde hazırlanan örnek tip sözleşmelere uymadıklarını da belirten Güler, şunları söyledi:

ÇİFTÇİ MUHATAP BULAMIYOR

“İyi günde imzalatılmış sözleşmeler yüzünden örneğin piyasada tonu 2 bin 800 ila 3 bin 600 lira arasında değişen baz alım fiyatları oluşan mısır, eski sözleşmeler yüzünden çiftçimizden bin 700 liradan alıyor. Çiftçilerimiz bu fiyatları bu ürünleri vermek zorunda kalıyor. Tek taraflı olan, sadece firmaların çıkarlarını gözeten sözleşmeleri, girdi maliyetlerini öngöremedikleri için imzalayan çiftçimiz ne yazık ki derdini anlatacak resmi muhatap bulamıyor.”

HAKEM BELİRLESİN

Başkan Güler, yüksek kur ve maliyetlerin etkisiyle oluşan fiyat istikrarsızlığına karşı çiftçiye ‘ek iyileştirme' ödemesi yapılmasını talep ederken, “Gerekirse 2021 yılı sözleşmelerinin ödeme ile ilgili maddesi iyi niyet göstergesi olarak değiştirilmeli. 2022 yılı sözleşmelerindeki ödemelerle ilgili madde de TRAKYABİRLİK ön alım fiyatı yerine borsada oluşan fiyatlar olarak değiştirilmeli. Ayrıca sözleşmelerdeki ihtilafların çözümü için TÜRKTOB Hakem Kurulu yetkilendirilmeli” dedi.

BU SOKAĞIN SONU ÇIKMAZ!

Tarım Bakanlığı ile çiftçi örgütlerinden sorunun çözümü için destek isteyen Başkan Güler, “Açıkça söylüyorum, bu sokağın sonu çıkmazdır. Tüm maliyetleri yüzde 150'lere varan oranlarda artan çiftçimizi zararına ürün satmaya mecbur bırakmak, çok uluslu şirketlerin insafına terk etmek, serbest piyasa adı altında, küresel birkaç şirketin hegemonyasına terk etmek zulümdür, açlıktır” diye konuştu.

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