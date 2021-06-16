Çiftçiye sulama ücreti şoku

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, tarımsal sulama ücretlerinin geçen yıla göre 2 kat arttırılmasına sert tepki gösterdi.

Geçen yıl narenciye üreten bir çiftçinin 12 bin 732 lira sulama ücreti ödediğini aktaran Barut, ödeme belgelerini paylaşarak bu sene aynı yer için aynı çiftçiye 24 bin 393 liralık borç çıkarılmasının asla kabul edilemez olduğunu söyledi.

BAKAN BİR KEZ OLSUN ÇİFTÇİYİ GÖRSÜN

Geçtiğimiz dönemlerde borçlarını ödeyemeyen çiftçilere Sulama Birlikleri’nce tehdit gibi ‘icra’ uyarıları yapıldığını hatırlatan CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, iktidarın çiftçinin yaşadıklarını görmezden gelmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Üretim maliyetlerinin sürekli olarak fahiş oranlarda arttığını ancak ürünlerin aynı ölçüde para etmediğini belirten Ayhan Barut, “Fahiş oranda zamlanan girdilere rağmen üreten, ancak ürünü de para etmeyen çiftçi borcunu nasıl ödesin? Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi bir kez olsun bu çiftçinin halini görmeye çağırıyoruz” diye konuştu.

BELGESİNİ PAYLAŞTI

Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde geçen yıl sulama ücreti olarak 12 bin 732 lira sulama ücreti ödeyen bir çiftçiye bu sene aynı yer için 24 bin 393 liralık borç çıkarıldığını belirten ve belgelerini paylaşan Barut, şunları kaydetti:

– Mısır, pamuk, soya ve narenciye hasat edilmeden üreticiler sulama ücreti şoku yaşıyor. Tarımda çok ciddi bir yangın var ama bu yangını söndürmekle görevli olanlar, sanki rüyada yaşıyor gibi, başka işleri varmış gibi hareket ediyor. İktidardan bir Allah’ın kulu çıkıp da ‘Çiftçimize yazıktır, yapılan zulümdür’ demiyor. Sizin Allah’tan korkunuz, kuldan utanmanız yok mu?

– Bu zor zamanlarda, üreticinin yükünün hafifletileceği yerde bu yapılan reva mıdır? Biz maliyetlerin düşürülmesini, ürünlerin para etmesini, ekonomik krize çözüm bulunmasını, tarımdaki yangının söndürülmesini isterken sulama ücretlerindeki geçen seneye oranla 2 kat artışı kim, nasıl açıklayabilir? Tarımsal üretimi ve üreticiyi gözetmedikleri açık. Anlaşılan çiftçiyi ve tarımı bitirmeye yemin etmişler. Neredeyse tamamı kredi ve borçla üretim yapan, ürünü para etmeyen çiftçilere bir nefes verin. Sulama ücretlerindeki bu korkunç artışa çözüm bulun, çare üretin.