Çimento ve gübre ihracatına sınırlama geldi

Müteahhitlerin çimento fiyatlarındaki yüksek artış nedeniyle 9 Eylül'de iş bırakacaklarını açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı bu ürünün ihracatına sınırlama getirdi. Bakanlık, fiyatı hızla artan bir diğer ürün olan gübreyi de ihracı kayda bağlı mallar listesine ekledi.

Sozcu.com.tr

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Müteahhitlerin çimento fiyatlarındaki yüzde 200’e varan artışı gerekçe göstererek 9 Eylül’de iş bırakacaklarını açıklamasının ardından Ticaret Bakanlığı’ndan dikkat çeken bir adım geldi.

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Tebliği ile çimento ve klinker, ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Böylece, çimento ve klinker fiyatlarının yurt içinde düşmesi hedefleniyor.

GÜBRE DE LİSTEYE EKLENDİ

Öte yandan, resmi verilerde fiyatı son bir yılda yüzde 52,9 oranında, çiftçilerin aktardığına göre ise yüzde 120’ye varan oranlarda artan gübrede de ihracata sınırlama geldi.

Yine bugünkü Ticaret Bakanlığı tebliğinde ‘diamonyum hidrojenortofosfat-DAP’, ‘azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler; nitrat ve fosfat içermeyenler, azot =>%10 içerisinde yer alan yalnız NP (20-20-0) cinsi gübreler’, ‘azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler; nitrogen >%10 içerisinde yer alan yalnız NPK (15-15-15) cinsi gübreler’ ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Resmi gıda enflasyonu, ağustosta yüzde 29 ile son 28 ayın zirvesine çıkmıştı.

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