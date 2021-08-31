Çin, yüksek ev kiraları için harekete geçti: Kira zamlarına sınırlama geldi

Yüksek konut kiraları nedeniyle harekete geçen Pekin yönetimi kira zamlarını sınırladı. Bundan böyle ülkedeki ev sahipleri kiralara yüzde 5'ten fazla zam yapamayacak.

Sozcu.com.tr

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Çin Şehircilik ve İskân Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, yıllık kira artışının yüzde 5 ile sınırlandırıldığı bildirildi.

İskân Bakanlığı, iki hafta önce Başkan Şi Cinping tarafından başlatılan “ortak refah” kampanyasını hatırlatarak, herkesin yaşayacak bir yeri olduğundan emin olma sözü vermişti.

Bu söz kapsamında harekete geçen yetkililer ülkedeki kira artış oranına sınırlama getirdi. Bundan böyle ev sahipleri kiralara yüzde 5’ten fazla zam yapamayacak.

KENTSEL PROJELER ASKIYA ALINDI

Çin'de büyük şehirlerde ev kiralarında yaşanan artış, kentlerdeki barınma sorununu çözmek ve sağlıksız konutları dönüştürmek için yapıla dönüşüm projelerinden kaynaklanıyor. Bu nedenle son 10 yılda pek çok gecekondu yıkıldı. Ancak yeni konutlar da konut piyasasının yükselmesine ve borçlanmanın artmasına neden oldu.

Pekin, 2017’den bu yana konut spekülasyonu için çeşitli piyasa kısıtlamaları getirerek ülkenin emlak piyasasını kontrol altında tutmaya çalışıyor.

PEKİN, KONUT PİYASASINI SOĞUTMAYA ÇALIŞIYOR

Pekin yönetimi ayrıca yerel yönetimleri kapsamlı kentsel dönüşüm ve inşaat projelerinden de caydırmaya başladı.

Son olarak Çin, Qingdao, Tianjin, Shenzhen ve Huizhou gibi şehirlerde merkezi arazi satışlarını askıya alındı. Pekin, özel sermaye fonlarının gayrimenkul yatırımı yapmak için para toplamasını da bir süreliğine durdurmuştu. Tüm bu gelişmeler Çin’deki konut fiyatlarının artış hızını bir miktar da olsa düşürdü.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı verilere göre göre, büyük şehirlerde ev fiyatları Temmuz ayında son altı ayın en düşük artışı gerçekleşti. Konut satışları Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı.

ZARAR ETTİLER

Ancak Çin, bu hamle nedeniyle 1,3 trilyon dolarlık bir merkezi bütçe gelirinden de vazgeçmek zorunda kaldı.

1995 yılında ekonominin yüzde 5'ini oluşturan emlak sektörünün bugün ekonomideki payı yüzde 13'ü bulmuş durumda.

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