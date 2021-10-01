Çin’deki enerji krizi tüketici fiyatları üzerinde baskı yaratıyor

Enerji kriziyle boğuşan Çin'de meydana gelen üretim aksamalarının yarattığı arz kısıtları ve aksayan tedarik zincirlerine yeni baskılar eklemesi, tüketici fiyatları üzerinde baskı yaratacak.

Sozcu.com.tr

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Çin’in elektrik kesintileri, pandemi sebebi ile yaşanan zorlukların ardından toparlanmakta zorlanan küresel tedarik zincirlerine yeni sorunlar ekledi. Ayrıca elektrik kesintileri bazı mallar için daha yüksek maliyetler ve fiyatlar ortaya çıkarabilir.

Pekin’in tepkisine bağlı olarak bu fiyat artışları kalıcı da olabilir.

Enerjideki sorunlara bağlı olarak perşembe günü yayınlanan resmi verilere göre, Şubat 2020’den bu yana ilk kez Çin’in imalat faaliyeti Eylül ayında daraldı.

TÜKETİCİ FİYATLARINA YANSIYABİLİR

Guangdong ve Zhejiang gibi üretim merkezleri de dahil olmak üzere pek çok Çin eyaletinde fabrikalar hâlâ sınırlı güç kullanımına sahip. Ayrıca yüksek kömür ve doğal gaz fiyatları elektrik arzı konusunda baskı yaratmaya devam ediyor.

Ekonomilerdeki toparlanma sonrasında birlikte talepteki ani artışlar nedeniyle birçok emtianın fiyatları bu yıl zaten yükselmişti. Talep artışına arz kısıtlarının da eklenmesi tüketici fiyatlarına daha fazla yansıyacak.

NE OLMUŞTU?

Çin'de büyüyen enerji krizi, geçtiğimiz günlerde büyük fabrikaların üretimi durdurmasına ve bazı hanelerde elektrik kesintileri yaşanmasına neden oldu. Enerji krizi nedeniyle ekonomik büyümenin yavaşlaması ve küresel tedarik zincirlerinde aksama yaşanması ihtimalleri nedeniyle küresel piyasalar tarafından da endişe ile izleniyor.

Elektrik kesintilerinin 100 milyona yakın kişinin hayatını olumsuz etkilediği bildirildi. Ayrıca Apple ve Tesla’ya gibi bazı küresel şirketlerin de aralarında bulunduğu pek çok fabrikada üretim durmuştu.

Yaşanan enerji kesintileri nedeniyle pek çok kuruluş Çin'in yıl sonu büyüme tahminlerini düşürürken geçtiğimiz günlerde Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organı Halkın Günlüğü’nde yayımlanan bir makalede, enerji kıtlığının Çinli tüketiciler için mal fiyatlarını yükseltebileceğini ve enflasyonu artırabileceği belirtildi.

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