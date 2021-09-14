Çinli emlak devinden temerrüt uyarısı

305 milyar dolarlık dev borç yükü altındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande çapraz temerrüte düşebileceği uyarısında bulundu.

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Nakit darboğazındaki Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande Group, gayrimenkul satışlarının düşmeye devam etmesinden dolayı çapraz temerrüte düşebileceği uyarısında bulundu.

Alacaklılara ve tedarikçilere olan borçlarını ödemek için para bulmaya çalışan şirketin sahip olduğu 305 milyar dolar borç ve yükümlülüğün Çin’in bankacılık sistemi için oluşturduğu tehlike bir süredir düzenleyici kuruluşları ve finansal piyasaları kaygılandırıyor.

ÖDEMELERİ YAPAMADI

Evergrande son olarak iki iştirakinin üçüncü taraflar tarafından ihraç edilen 934 milyon yuan (145 milyon dolar) değerindeki varlık yönetim ürünlerinin garanti yükümlülüklerini yerine getiremediğini açıkladı.

Şirket, Hong Kong borsasına yaptığı açıklamada, yaşanan bu gelişmenin “çapraz temerrüte yol açabileceğini” belirterek, bunun da “grubun işletmesinde, beklentilerinde, mali durumunda ve faaliyet bilançolarında olumsuz maddi etkilere neden olabileceğini” ifade etti.

Finansal danışmanlarla temasa geçtiğini belirten Evergrande, yeniden yapılandırma planını hızlandırdığının sinyalini verdi.

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