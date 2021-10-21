Çinli Evergrande’ye üç aydan fazla ek ödeme süresi

Borç krizi içindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande Group, temerrüde düşen 260 milyon dolar tutarındaki tahvili için ek ödeme süresi elde etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Evergrande Group, temerrüde düşen 260 milyon dolar tutarındaki tahvili için ek ödeme süresi elde etti.

Gayrimenkul araştırma kuruluşu REDD’in yaptığı habere göre, Jumbo Fortune Enterprise ortak girişiminin ihraç ettiği ve Evergrande’nin garantörü olduğu 260 milyon dolarlık tahvilin vadesi şirketin ilave teminat sağlamayı kabul etmesinden sonra ‘üç aydan fazla’ uzatıldı.

Evergrande’nin temerrüde düşen dolar cinsi tahvilinin ödemesini yapması için elde ettiği nadir ek süre şirketin ana emlak biriminin çoğunluk hisselerini 2.6 milyar dolara satmak için yaptığı anlaşmanın dün suya düşmesinden sonra gerçekleşti.

HİSSE SATMAK İÇİN YAPTIĞI TEKLİF ASKIYA ALINMIŞTI

Konuya yakın kaynakların Reuters’a verdiği bilgiye göre, 300 milyar dolardan fazla borcuyla iflasın eşiğinde olan Evergrande’nin, emlak birimi Evergrande Property Services’deki çoğunluk hisselerini daha küçük rakibi Hopson Development Holdings’e yaklaşık 2.6 milyar dolara satmak için yaptığı teklifi askıya alınmıştı.

Anlaşmanın rafa kaldırılmasından sonra iki taraf da birbirini suçladı. Hopson, Evergrande’nin satış anlaşmasını sonlandırmasını kabul etmeyeceğini belirterek meşru haklarını korumak için seçenekleri araştırdığını açıkladı.

Satış anlaşmasının iptali, Evergrande’nin 83.5 milyon dolarlık kupon ödemesi gelen başka bir tahvilinin 30 günlük geri ödeme süresinin dolmasına az bir zaman kala gerçekleşti.

Evergrande’nin Hong Kong borsasındaki hisseleri açılıştaki kayıplarının bir kısmını telafi ederek en son yüzde 9.8 düşerken, şirketin gayrimenkul biriminin hisseleri yüzde 5, elektrikli araç biriminin hisseleri yüzde 10.3 düştü. Hopson’un hisseleriyse yüzde 5.6 yükseldi. (REUTERS)



İlginizi Çekebilir Evergrande'nin temerrüde düşmeden düzelme planları suya düştü