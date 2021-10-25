Çinli şirket uçan arabayı 2024’te piyasaya sürecek

Xpeng isimli Çinli elektrikli otomobil şirketi, hem havada hem karada gidebilen uçan arabayı 2024'te üretmeye başlayacak.

Sozcu.com.tr

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Standart boyut

Çinli elektrikli otomobil üreticisi Xpeng’in bir iştiraki olan HT Aero, havada uçabilen ve yollarda sürülebilen yeni bir aracı piyasaya sürüyor.

Şirket, aracı 2024’te piyasaya sürmeyi planlıyor. HT Aero, nihai tasarımın değişebileceğini söyledi.

KATLANABİLİR ÖZELLİK

HT Aero, aracın hafif bir tasarıma ve katlanabilen bir rotora sahip olacağını söyledi. Bu özellik otomobilin yollarda sürülmesine ve ardından rotorlar genişletildiğinde uçmasına izin verecek.

Şirket, aracın paraşüt de dahil olmak üzere bir dizi güvenlik özelliğine sahip olacağını söyledi.

HT Aero, geçen hafta bir dizi dış yatırımcıdan 500 milyon dolar topladı.

UÇAN ARABA İÇİN BİLİNMEZLER MEVCUT

Uçan araçların yaygın olarak kullanılması için kural ve düzenlemelere ilişkin sorunların yanında hava trafiğinin düzenlenmesi ve güvenlik sorunları da dahil olmak üzere bazı bilinmezler bulunuyor.

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