Ciro desteği kısıtlı, çare açılış kararında

18 Kasım 2020'de çıkarılan genelge ile sadece paket servis yapmasına izin verilen kafe, restoran ve lokanta gibi işletmeler kabine toplantısından çıkacak açılış kararını beklerken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yeni bir destek paketi açıkladı. Uzun süredir belli kısıtlamalar ile açılış yapmak için ilgili bakanlıklara teklif götüren sektöre, 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan işletmelere cirosunun yüzde 3'ü kadar ve 40 bin TL'yi geçmemek üzere destek ödemesi yapılacağı açıklandı.

KÜÇÜKLERE YARAYACAK

Bu kapsamda destek paketinin daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelere yararlı olacağını, aylık cirosu 1 milyon TL'yi bulabilen büyük ölçekli restoranların bu destekten faydalanamayacağını aktaran sektör temsilcileri, çareyi belli kısıtlamalar altında yeniden faaliyete geçmek olarak gösterdi.

Dün AKP grup toplantısında yaptığı açıklamada Erdoğan, cirosu 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az 40 bin liradan fazla olmamak kaydıyla ciro kaybının yüzde 3'ü oranında destek ödemesi yapacaklarını belirtti.

CAN SUYU OLACAK

Burada kıstas 2019 cirosu 3 milyon TL ve altı olan ticari işletmeler olarak belirlendi. Paketi yorumlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, 10 aydır kapalı olan esnafın perişan durumda olduğuna işaret ederek, bu paketin de bir miktar can suyu olacağını aktardı.

Palandöken, burada miktarın en azından esnafın birikmiş faturalarını ödemesini sağlayacağına dikkat çekerek, “Şubat ayı içinde Bilim Kurulu'ndan olumlu bir netice çıkarsa iş yerleri kademeli olarak açılış yapacak. Esnaf hazırlığını yaptı. Sağlıklı bir şekilde açılış olması ekonomi açısından en iyisi” dedi.

BÜYÜK İŞLETMELERİ KAPSAMIYOR

Bu kararla birlikte daha çok küçük ve orta ölçekli işletmelerin destekten faydalanacağını ve onların hayatta kalmasının büyük önem taşıdığını aktaran Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, aylık cirosu 1 milyon TL'yi bulabilen büyük ölçekli işletmelerin ise bu kapsama girmediğini aktardı.

Beklentilerinin şubat ayı için verilecek bir açılış kararı olduğunu aktaran Bingöl, TSE ile oluşturulan güvenilir restoran belgeleri ile DSÖ ve Sağlık Bakanlığı tarafından getirilen hijyen standartları kapsamında açılış için her türlü tedbirin alındığını dile getirdi. Bingöl, bu belgelere sahip işletmelere açılışta öncelik verilebileceğini aktardı.

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