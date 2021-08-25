Credit Suisse aşı olmayan personelin evden çalışmasını istedi

Delta varyantının yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle ofise dönüş planlarını erteleyen Credit Suisse, ABD'deki corona virüsü aşısı olmamış tüm personelinin 7 Eylül'den itibaren evden çalışmasını istedi.

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İsviçre’nin ikinci büyük bankası olan Credit Suisse, geçen hafta ABD birimindeki çalışanlarına ofise tamamen dönüşün 18 Ekim’e kadar ertelendiğini açıklarken, corona virüsü aşısı olmayanlara aşı olana veya yeni bir açıklama yapılana kadar evde kalmaları söyledi.

Bankanın ABD’deki çalışanlarına gönderdiği ve Reuters tarafından görülen bilgilendirme notunda, “Ülke genelinde Delta varyantıyla ilgili endişeler arttıkça, tüm personele aşı olma ve bölgenizdeki maske ve fiziksel mesafe gereksinimlerine yönelik son güncellemelerden haberdar olma çağrısı yapmaya devam ediyoruz” dedi.

Bilgi notunda, “Bu, Delta varyantının daha yüksek bulaşma oranı göz önüne alındığında son derece önemli” denildi.

Reuters tarafından görülen bilgilendirme notu, banka tarafından da teyit edildi.

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