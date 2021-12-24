Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kripto para düzenlemesi hakkında yasanın hazır olduğunu ve yakında TBMM'ye sunulacağını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

Erdoğan toplantıda “Kur inişini, hassas, sanayici ve ihracatçıyı ürkütmeden yürütmek gerek. Kur indi diye daha da indirelim telaşına kapılmamak lazım” mesajı verdi.

Erdoğan, dövizde olduğu gibi Türkiye’nin risk primi üzerindeki köpüğün de gideceğini belirtti.

KRİPTO YASASI HAZIR

Erdoğan kripto yasasının da hazır olduğunu, yakında meclise geleceğini söyledi.

Toplantıda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben bankacılık sektörünün yabancı para net genel pozisyonunun 4 milyar dolar artıda olduğunu belirtti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar da “Kamu bankalar müşteri işlem dışında açık pozisyon ile döviz satışı yapmıyor” diye konuştu.

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