Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatı tepkiyle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan programda beklenen fındık fiyatını açıkladı. Ancak Erdoğan'ın açıkladığı fiyat tepkiyle karşılandı.

İSMAIL AKDUMAN

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir televizyonda katıldığı canlı yayında TMO'nun fındık alım fiyatlarını açıkladı.

Erdoğan yaptığı açıklamada “Fındık ülkemizin en önemli üretim ve ihracat kalemlerinden biri. Özellikle Karadeniz çayla birlikte temel geçim kaynağı. Bu mahsul döneminde de fındık üreticilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. 2021 yılı fındık alım fiyatlarını tüm milletimizle özellikle Karadenizli üreticilerimizle paylaşmak istiyorum. Fındık alım fiyatımız Giresun fındık alım fiyatımız kilogram başına 27 lira levant kalite fındık için ise 26,5 liradır. Yüksek randımanlı fındığa bir lira fazla ödeme yapılacaktır. Fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira 30 lira arasında değişiyor” dedi. Ancak Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatı tepki çekti.

“ERDOĞAN KİMİN ADAMI OLDUĞUNU AÇIKLADI”

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “27 lira maliyeti olan fındığa 26.5 lira öyle mi?

Geçen yıl 3.3 dolar idi şimdi 3,1 dolar. Fındık fiyatı geri gelmiştir. Fındık fiyatında ihracatçı birliği ve kartelin talepleri doğrultusunda damping yapılmıştır. Çiftçi değil tefeciler, millet değil yabancılar muhatap alınmıştır. Suriyeli mültecilere 40 milyar dolar harcayan hükümet fındıktan geçinen 8 milyon vatan evladına 500 milyon lira destek vermemiştir. Bu şekilde ülke milyarlarca lira zarar etmiştir. 10 kilo fındık satıp bir kilo fındık ezmesi alan bu hükümetin bu şebekenin bir üyesi olduğu ortaya çıkmıştır. Hem millet hem ülke kaybetmiş, İtalyan kartel ve çetesi kazanmıştır. Erdoğan’a bazı sıkı yandaşları güya milletin adamı diyordu ya, bu açıklama ile Erdoğan fındık fiyatını değil ‘kimin adamı’

olduğunu açıklamıştır” dedi.

“ÜRETİCİ HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADI”

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da sosyal medya hesabından açıklanan fiyatı eleştirerek, “Sayın Cumhurbaşkanı Erdogan, fındık taban fiyatı olarak, Ordu için 26.5, Giresun fındığımıza 27 TL verdi. Bu fiyatı kabul etmemiz mümkün değildir. Fındık üreticisi bunu hak etmedi. Üreticimiz hayal kırıklığı yaşadı. Ak Parti Milletvekilleri, 30 TL olacak diyordunuz, ses verin” ifadelerini kullandı.

“ÜRETİCİYE HAKARET”

Samsun’un Ayvacık İlçesi Ziraat Odası Başkanı ve BBP MKYK üyesi Erdal Avcı ise, partisinin hükümet ortağı olduğunu hatırlatarak, “Cumhur İttifakı'nda olmamız demek çiftçilerimizin alın terinin karşılığını savunmamak demek değildir. Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu fındık fiyatı Karadenizli üreticiyi kesinlikle memnun etmemiştir. 23 lira 85 kuruş maliyeti olan fındığa 26 TL fiyat vermek Karadenizli fındık üreticisine hakarettir. Somaliliye 30 milyon dolar hibe, fındık üreticisine zulüm. Üreticiye hakarettir. Tarımsal girdi fiyatları geçen yıl yüzde 38, bu yıl yüzde 200 artmışken, fındığa yüzde yirmi artış yapmak Türk çiftçisinin aklıyla alay etmektir. Allah rızası için bunu sayın Bahçeli makul görür ama haktan ve halktan yana olan bizler buna ilk tepkiyi vermeliyiz” dedi.