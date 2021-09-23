Davetli ihalenin faturası ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2018 yılında başlatılan Çamlıca Camii ve Çevresi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ikinci etabının maliyeti belli oldu.

Sozcu.com.tr

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2018 yılında Üsküdar’da Çamlıca Camii’nin batısında 180 bin metrekarelik bir alan risk alanı ilan edildi. Geliştirilen proje kapsamında 3 etapta toplam, 1876 konut, 142 ticari bağımsız birim, 2500 araçlık kapalı otopark inşa edilecek.

Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin birinci etabı için 2019 yılında gerçekleştirilen açık ihaleyi Özyazıcı İnşaat kazanmıştı. 501 konut, 48 dükkândan oluşan birinci etabın inşaat aşamasının yüzde 90’ı tamamlandı.

706 konut ve 75 adet ticari alandan oluşan ikinci etabının yapım işini ise son dönemde aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken Yapı & Yapı şirketi almıştı. Projeyle ilgili ihale ilanı yayınlanmazken, iş davet usulüyle verilmişti.

İşini maliyetini Kamu İhale Kurumu dün açıkladı. Toplam 6 teklifin verildiği ihaleyi, 440 milyon liralık teklifle kazanan Yapı & Yapı 650 günde inşaatı tamamlayacak. Sözleşmeye göre 29 Ocak 2021’de başlayan ikinci etap, 9 Kasım 2022’de bitecek.

DAVET USULÜ İHALELERİN GÖZDESİ

Zafer Yıldırım'ın sahibi göründüğü Yapı&Yapı şirketi son yıllarda kamudan aldığı ve toplamı milyarlarca lirayı bulan ihalelerle dikkat çekiyor.

21-B olarak bilinen “davet usulü” yöntemiyle çok sayıda projeyi hayata geçiren firma, halihazırda İstanbul Finans Merkezi'ndeki SPK binası ve özel proje alanı ile Etiler'deki Polis Meslek Yüksekokulu arazisindeki KİPTAŞ'ın projesinin inşaatını yürütüyor.

Emlak Konut GYO'nun Başakşehir'deki Kuzey Yakası adlı ofis projesini de inşa eden Yapı & Yapı, kamudan aldığı çevre düzenleme ve park ihaleleriyle de biliniyor. Ankara AKM ve Millet Bahçesi, Başakşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Hayatpark projesi ve Maltepe sahilindeki 1 milyon 250 bin metrekare dolgu yapılarak hayata geçirilen Orhangazi Şehir Parkı firmanın projeleri arasında yer alıyor.

SERMAYESİ BİN 189 KAT BÜYÜDÜ

Yapı & Yapı 100 bin lira sermaye ile 2004 yılında kuruldu. O tarihten bu yana 7 kez sermaye artışına giden şirket, sermayesini 118 milyon 910 bin liraya çıkardı.

ÜÇÜNCÜ ETABI TURGUT ALMIŞTI

Üsküdar ilçesi Kirazlıtepe Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi’nin 666 konut, 20 adet ticari bağımsız birim, 24 derslikli okul, bilgi evi, muhtarlık ve aile sağlığı merkezi gibi sosyal donatı alanlardan oluşan üçüncü etabını ise Turgut A.Ş inşa edecek. Turgut A.Ş ile geçtiğimiz mayıs ayında sözleşme imzalandığı öğrenildi. Üçüncü etabın toplam yapım maliyetinin ne kadar olduğu henüz açıklanmadı.